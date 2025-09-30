Partner merytoryczny: Eleven Sports

Morderca polityczny na trybunach Legii. Legendy warszawskiego klubu biją na alarm

W niedzielę Legia Warszawa zmierzyła się u siebie z Pogonią Szczecin. Na stadionie przy ul. Łazienkowskiej pojawił się Janusz Waluś - polsko-południowoafrykański działacz skrajnej prawicy, który spędził w więzieniu prawie 30 lat. Z relacji mediów wynika, że 72-latek został zaproszony przez kibiców Legii. - Powiedzieć, że to jest oburzające, to chyba nic nie powiedzieć - mówi Jacek Bednarz w rozmowie z "WP SportoweFakty".

Legia po golu Mileta Rajovicia pokonała Pogoń Szczecin 1:0 w dziesiątej kolejce Ekstraklasy. Niestety wydarzenia boiskowe zeszły na dalszy plan. Wszystko przez obecność bardzo kontrowersyjnej postaci na warszawskim stadionie.

Zagorzali fani Legii na "Żyletę" - najgorętszą trybunę kibicowską - zaprosili Janusza Walusia. To były działacz Partii Konserwatywnej i Afrykanerskiego Ruchu Oporu, który w 1993 roku został skazany na karę śmierci za zastrzelenie Chrisa Haniego - lidera Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej. Później wyrok zamieniono na dożywocie.

Kibice Legii zaprosili na stadion mordercę. Aż trudno uwierzyć. Wielki skandal

W afrykańskim więzieniu Waluś spędził 29 lat. Po dwóch latach od uzyskania wolności został deportowany do Polski. W niedzielę zawitał na wspomnianym stadionie. Jak relacjonował m.in. portal Sport.pl, kibice Legii bardzo pozytywnie zareagowali na jego obecność.

Oprócz skandowania nazwiska zbrodniarza na "gnieździe" w trakcie niedzielnego spotkania zawisł transparent z napisem: "stay strong brother" ("bądź silny, bracie"). Nic dziwnego, że cała sytuacja przerodziła się w ogromny skandal. Jasne stanowisko w tej sprawie mają zasłużeni piłkarze "Wojskowych".

- Powiedzieć, że to jest oburzające, to chyba nic nie powiedzieć. Ja tych ludzi nie rozumiem kompletnie. Dlaczego oni uważają, że to jest ktoś, kogo w ogóle warto pamiętać. Ale od kiedy pamiętam, to nie możemy się zrozumieć wzajemnie. Oni pewnie uważają, że oni są prawdziwymi kibicami albo legionistami, a ja nie - powiedział w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" Jacek Bednarz, siedmiokrotny reprezentant Polski oraz zawodnik Legii w latach 1994-2000.

- Uważam, że ktoś powinien na to zareagować, ale w tym kraju już się przekonałem, jak były wybory prezydenckie, że jak komuś w tej branży pasuje, to zaklina się i mówi, że jest apolityczny, po czym na wszystkich stadionach w Polsce wszyscy działacze pozwalali, żeby ktoś wieszał obraźliwe flagi wobec tylko jednego kandydata - dodał 58-latek.

Podobną opinię w tym temacie ma Dariusz Dziekanowski. - To skandaliczne. Klub i PZPN powinni na to zareagować - stwierdził krótko.

Kolejny cios w Nikolę Grbicia, padł bezlitosny werdykt. Trener Polaków wypunktowany

