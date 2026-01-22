Mógł zarabiać wielkie pieniądze, wybrał Legię. Teraz ujawnia szczegóły

Fatalny sezon do tej pory ma Legia Warszawa. Zespół ze stolicy Polski za kadencji Edwarda Iordanescu pożegnał się z Pucharem Polski i tracił punkty w PKO BP Ekstraklasie, co poskutkowało zwolnieniem. Jego tymczasowy następca, Inaki Astiz nie poprawił sytuacji, przez co "Wojskowi" znaleźli się w strefie spadkowej ligi, a do tego pożegnali się z Ligą Konferencji.

Sytuacja ta była dość niespodziewana, gdyż do Legii przed sezonem dołączyło kilku solidnych zawodników i reprezentantów Polski. W ich gronie znaleźli się Kacper Urbański, Kamil Piątkowski czy Damian Szymański. Ostatni z wymienionych do Polski wrócił po ponad sześciu latach i opuścił AEK Ateny. Jak się okazuje, oferta Legii nie była dla niego jedyną opcją do kontynuowania kariery.

Nieco szczegółów pomocnik wyjawił w rozmowie z TVP Sport. Poważne zainteresowanie było ze strony jednego z klubów MLS, lecz Polak nie chce ujawnić nazwy. Poza tym była także opcja wyjazdu do Azji, a dokładniej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ten kierunek był zdecydowanie najbardziej atrakcyjny pod względem finansowym.

Gdy miałem odchodzić z AEK-u, pojawiła się opcja z amerykańskiej MLS. Nie będę jednak zdradzał nazwy klubu. Temat był na pewno ciekawy. Do tego doszła perspektywa wyjazdu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Finansowo to była bardzo dobra oferta. Pod tym kątem była to propozycja, która zapewne zabezpieczyłaby moje finansowe życie

Co więcej, przyznał on także, dlaczego zdecydował się na ofertę Legii. Piłkarz tłumaczy jasno, że jego priorytetem jest dalszy rozwój i walka o najwyższe cele, a te są możliwe właśnie w jednym z największych klubów w Polsce. Zdaniem piłkarza jest to miejsce, gdzie można myśleć o spełnianiu marzeń.

- Z czasem jednak usiadłem i zacząłem się zastanawiać czy naprawdę tego chcę. Chyba nie byłem gotowy tylko na to, by skupić się jedynie na pieniądzach. Wciąż chciałem czegoś więcej. Stwierdziłem, że zależy mi na dalszym rozwoju, a przede wszystkim na walce o sukcesy. Miałem wrażenie, że zbyt długo byłem ważną postacią w dużym klubie, by tak po prostu odpuścić ambicje i ruszyć po kasę. Kierowałem się sercem, a to podpowiadało, że optymalnym wyborem będzie Legia Warszawa. Czułem, że to miejsce, w którym wciąż można realizować różne cele i myśleć o spełnianiu pewnych marzeń - dodał.

Najbliższy oficjalny mecz Legia Warszawa rozegra 1 lutego. Będzie to spotkanie w PKO BP Ekstraklasie z Koroną Kielce. Jednocześnie będzie to debiut w starciu o stawkę na ławce trenerskiej Marka Papszuna.

