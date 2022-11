To oczywiście nikogo w Gdańsku nie zadowala, zwłaszcza że na początku sezonu lechiści grali w eliminacjach Ligi Konferencji. Stąd podjęto kroki, by poprawić sytuację sportową drużyny. Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Lechii Gdańsk , do rady nadzorczej powołany został Sławomir Czarniecki , o którym na jesień mówiono, że może objąć stanowisko dyrektora sportowego.

To znaczne wzmocnienie kadrowe, jako że Czarniecki jest obecnie koordynatorem akademii Bayeru Leverkusen. To fachowiec, który przyłożył rękę do rozwoju m.in. gwiazdy reprezentacji Niemiec i Chelsea, Kaia Haverta. W klubie z Leverkusen współpracował m.in. z Rudim Voellerem. Zawodnicy Lechii będą trenować do 2 grudnia, potem udadzą się na zasłużone urlopy.