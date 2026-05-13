Mocne wyznanie Bońka ws. Papszuna. Jedno pytanie. Nie może tego zrozumieć

Już teraz śmiało można napisać, że działacze stołecznego klubu muszą być bardzo wdzięczni Markowi Papszunowi za pracę wykonaną z zespołem podczas drugiej części sezonu. Szkoleniowiec wracał do rodzinnego miasta po to, by uchronić Legię przed spadkiem z PKO BP Ekstraklasy. I swoje zrobił, ponieważ "Wojskowi" są obecnie trzecią siłą rundy wiosennej. Zespołowi brakuje co prawda spektakularnych wyników, ale najważniejsze jest ustabilizowanie sytuacji.

Pracę Marka Papszuna doceniają nie tylko kibice. Trener został nominowany do walki o tytuł najlepszego szkoleniowca sezonu. Poza nim na krótkiej liście znaleźli się Niels Frederiksen (Lech Poznań), Michal Gasparik (Górnik Zabrze), Rafał Górak (GKS Katowice) oraz Adrian Siemieniec (Jagiellonia Białystok). "Wyboru dokonali członkowie kapituły, którzy w pierwszej turze głosowali na zawodników z szerokiej listy, przygotowanej przez Ekstraklasę SA" - ogłosiła oficjalna strona rozgrywek.

Marek Papszun może zostać najlepszym trenerem Ekstraklasy. Tylko pięć nazwisk

Nie każdemu spodobała się decyzja kilkunastu dziennikarzy wchodzących w skład kapituły. W mediach społecznościowych głos zabrał choćby Zbigniew Boniek. Legendarny gracz nie był zbyt wylewny. "Nie wydaje mi się, aby Marek Papszun w tym roku zasługiwał na nominacje "Trener sezonu 2025/26". Co tam za kapituła się dobrała?" - napisał na platformie X były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Błyskawicznie pod wpisem wywiązała się dyskusja. Wziął w niej udział między innymi Przemysław Langier z naszej redakcji.

"Raków zostawiony zimą na punkt za liderem, Legia w tabeli wiosny na 3. miejscu. A mówimy o zmieszczeniu Papszuna w piątce, nie o zwycięstwie" - napisał dziennikarz Interia Sport, który wchodził w skład wspomnianej wcześniej kapituły. "Zdobył najwięcej punktów po trenerze Lecha, dlatego" - dodał także inny z kibiców o nazwie "Adiku1916". Skoro głośno robi się o Marku Papszunie już teraz, to kto wie co stanie się po rozstrzygnięciu rywalizacji wśród trenerów.

"Zdobywców nagród poznamy w trakcie wielkiej Gali Ekstraklasy tradycyjnie kończącej sezon. Transmisja rozpocznie się w poniedziałek, 25 maja o godzinie 20:30 na antenach CANAL+" - zapowiedzieli organizatorzy.

Marek Papszun

Zbigniew Boniek

