Mocna zapowiedź prezesa! Zamieszają w Ekstraklasie?

"Pasy" pucharowe aspiracje muszę jednak potwierdzić dziś, na boisku ostatniej w tabeli Korony Kielce . Jeśli krakowianie wygrają, będą mieli 31 punktów, czyli tyle samo co czwarty Widzew Łódź , a do trzeciego Lecha Poznań piłkarzom Zielińskiego będzie brakowało tylko dwóch punktów.

Mimo to trener Zieliński ostrożnie podchodzi do dzisiejsze potyczki .

- Korona jest ostatnia, ale układ w tabeli co chwilę się zmienia. W Kielcach zawsze grało się bardzo ciężko. To drużyna z charakterem. Wystarczy chwila nieuwagi, by załapali tlen i skoczyli przeciwnikowi do gardła. Spodziewam się, że podobnie może być właśnie w spotkaniu z nami - zaznacza szkoleniowiec.