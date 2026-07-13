Wielkimi krokami zbliża się kolejny tydzień Ekstraklasy. Już w następnym tygodniu od starcia Radomiaka Radom z Wieczystą Kraków rozpocznie się kolejny wyścig o mistrzostwo Polski. Tytułu bronić będzie Lech Poznań, a oprócz wspomnianej Wieczystej nowością w najwyższej klasie rozgrywkowej będą Śląsk Wrocław oraz Wisła Kraków.

Nadchodzące tygodnie będą wyjątkowe dla Górnika Zabrze. Klub ze Śląska po zdobyciu wicemistrzostwa Polski zagra o fazę ligową Ligi Mistrzów. Pierwszym wyzwaniem będzie tureckie Fenerbahce. Klub zarządzany od niedawna przez Lukasa Podolskiego poczynił już szereg wzmocnień. Jednym z nich jest Peter Gonzalez - mistrz Hiszpanii z Realem Madryt z 2022 roku.

Okazuje się, że to nie jest koniec transferów piłkarzy z przeszłością w jednym z hiszpańskich gigantów. O kolejnym ruchu transferowym Wisły Kraków informuje portal "Meczyki.pl".

Były zawodnik akademii FC Barcelony wzmocni Wisłę Kraków

- Według naszych informacji karierę w Krakowie kontynuował będzie Jeremy Guillemenot. Szwajcar dekadę temu trafił nawet do szkółki FC Barcelony - poinformował w poniedziałek portal "Meczyki".

28-letni szwajcarski napastnik już we wtorek ma odbyć testy medyczne przed potencjalnym podpisaniem kontraktu z "Białą Gwiazdą". Co istotne, Wisła sprowadzi nowego zawodnika na zasadzie wolnego transferu, bowiem z końcem czerwca wygasł kontrakt Guillemenota z rodzimym Servette FC.

Szwajcar w minionym sezonie zanotował 25 występów i siedem goli w lidze. W jego CV znajduje się jednak sporo ciekawych rzeczy. Najbardziej prestiżową jest obecność w akademii FC Barcelony. Guillemenot nie zdołał się jednak przebić, dochodząc najdalej do poziomu rezerw "Dumy Katalonii". Przyszły zawodnik Wisły Kraków regularnie grał równiez w młodzieżowej reprezentacji Szwajcarii.

Wisła Kraków dotychczas potwierdziła transfery trzech nowych zawodników. Są to bramkarz Marcel Łubik, obrońca Maxence Maisonneuve oraz skrzydłowy Elie Youan. Drużyna prowadzona przez Mariusza Jopa oficjalnie powróci do Ekstraklasy domowym meczem z GKS-em Katowice (26 lipca, godz. 20:15).

Wisła Kraków ANDRZEJ BANAS East News





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