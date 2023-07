Nie jest tajemnicą, że Ariel Mosór to jeden z najzdolniejszych obrońców młodego pokolenia w naszym kraju. 20-letni piłkarz Piasta Gliwice już od dłuższego czasu wzbudzał zainteresowanie zagranicznych klubów, a przejście do jednej z silniejszych lig było tylko kwestią czasu. W mediach sporo miejsca poświęcano potencjalnemu przejściu zawodnika do włoskiej Genoi, jednak dopiero teraz transferowe spekulacje ruszyły z pełną mocą.