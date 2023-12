Raków Częstochowa poinformował o pierwszym zimowym transferze. Do zespołu mistrza Polski przeniesie się w styczniu młodzieżowy reprezentant Bośni i Hercegowiny, Muhamed Šahinović, którego pierwszym i jedynym do tej pory klubem był FK Sarajewo. Umowa z 20-letnim bramkarzem będzie obowiązywać do końca czerwca 2028 roku.