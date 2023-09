Mistrzowie Polski doszczętnie rozbici. Pękła kolejna bariera w Ekstraklasie

Filip Marchwiński z Lecha Poznań jest pierwszym zawodnikiem urodzonym w XXI wieku, który przekroczył granicę 15 zdobytych bramek w rodzimej Ekstraklasie. W czwartkowy wieczór 21-latek strzelił gola w meczu z Rakowem Częstochowa wygranym przez "Kolejorza" 4-1. Co na to selekcjoner Michał Probierz? Wiele wskazuje na to, że młodzian otrzyma powołanie już na październikowe mecze drużyny narodowej w el. Euro 2024.