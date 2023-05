Mistrz świata zachwyca się piłkarzem Ekstraklasy. "Lubiłem patrzeć jak gra"

Kamil Grosicki w Ligue 1 grał przez 3 lata, po tym jak w styczniu 2014 przeszedł z Sivassporu do Stade Rennais. Kibice zapamiętali go tam bardzo dobrze, bo w 92 meczach rozegranych dla klubu Polak miał udział przy blisko 30 golach, samemu strzelając ich 15 i asystując przy 13 kolejnych. Okazuje się, że jego grę dokładnie śledził także N`Golo Kante. On w tym czasie występował w Caen, z którego ruszył na jakże udany podbój Anglii.

Kamil Grosicki bardzo dobrze prezentował się w czasie gry w Rennes. Zapamiętał go stamtąd N`Golo Kante

N`Golo Kante zachwycał się Kamilem Grosickim

Kante i Grosicki występowali w tym samym czasie na francuskich boiskach przez sezon, po tym jak Kante awansował z Caen do Ligue 1. Przeciwko sobie występowali także w czasie gry reprezentanta Polski w Hull City czy West Bromwich Albion. Francuz bardzo dobrze jednak zapamiętał boiskowe umiejętności "Grosika", o czym możemy się przekonać z jego wywiadu dla Viaplay, w którym został zapytany o polskich piłkarzy.

"Wszyscy znają Roberta Lewandowskiego. Ale jest też inny piłkarz z Polski, którego bardzo lubiłem oglądać w lidze francuskiej. To Kamil Grosicki. Przypatrywałem mu się w Rennes, a potem grałem przeciwko niemu w Anglii" - zaczął Kante. Następnie przeszedł do nieco bardziej szczegółowego opisu umiejętności Polaka, nie szczędząc mu pochwał.

Podobał mi się jego styl, to jak dotyka piłkę, jak się z nią porusza. Naprawdę lubiłem patrzeć jak gra. To pierwszy polski piłkarz, który przychodzi mi na myśl ~ komplementuje Grosickiego mistrz świata

"Pod okiem" Grosickiego debiutował chociażby Ousmane Dembele / AFP

To nie pierwszy raz, kiedy wraca temat występów Grosickiego w Ligue 1. On sam odniósł się do nich po tym, jak w pierwszej drużynie Pogoni zadebiutował 16-letni Adran Przyborek. "Kiedy grałem w Rennais, to w twoim wieku, wchodząc za mnie 88. minucie w wyjazdowym meczu, debiutował Osumanne Dembele. Dziś jestem w Pogoni i jako 16-latek debiutowałeś, wchodząc za mnie. Mam nadzieję, że twoja kariera potoczy się podobnie" - powiedział wtedy w kierunku młodszego kolegi.

Kamil Grosicki również po powrocie do PKO Ekstraklasy potwierdza wysoką dyspozycję. W tym sezonie, podobnie jak w poprzednim, jest motorem napędowym walczącej o brązowy medal Pogoni Szczecin. 34-latek w 31 ligowych meczach zdobył 11 goli i dołożył 7 asyst. Przed Kante z kolei być może kluczowa decyzja do podjęcia, bo niedawno wrócił do gry po kontuzji uda, a z końcem sezonu wygasa jego kontrakt w Chelsea.

N'Golo Kante mocno komplementuje umiejętności Kamila Grosickiego

Kamil Grosicki

N'Golo Kante