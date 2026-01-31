37 bramek zdobytych, tyle samo straconych - Lechia Gdańsk grała momentami latem i jesienią zwariowaną piłkę. Taki był też jej wakacyjny mecz z mistrzem Polski z Poznania, który wtedy grał mocno w kratkę, chwilę wcześniej został w lidze rozbity przez Cracovię. Wtedy Mikael Ishak zmarnował karnego na początku, później Tomáš Bobček dwukrotnie pokonał Bartosza Mrozka, Lechia prowadziła po pierwszej połowie 2:0. I przegrała 3:4, mimo że jej znakomity snajper skompletował hat-tricka.

Trudno było spodziewać się, że podobnie szalone spotkanie może się powtórzyć. Wtedy było 20 stopni w plusie, teraz zaś - 11 w minusie. A chłodny wiatr sprawiał, że zimno było jeszcze bardziej dotkliwe.

Piłkarze sprawili jednak, że na zimowym starcie rundy wiosennej kibice się nie nudzili.

Lech Poznań - Lechia Gdańsk na starcie roku. Pierwsze trafienie przy Bułgarskiej zaraz na początku

Lech dostał pierwszy cios już w 118. sekundzie meczu, wystarczył jeden przechwyt w środkowej strefie Bobčeka. Mistrzowie Polski mieli świadomość, że lider klasyfikacji strzelców jest bardzo groźny w polu karnym, pilnowali go więc dość dokładnie. A Słowak zaskoczył na swojej połowie, uruchomił Camilo Menę, który bez większych problemów uporał się z Michałem Gurgulem. Jedno podanie, precyzyjny strzał z linii pola karnego Tomasza Neugebauera - i już zaczęło się w Poznaniu sensacyjnie.

Lech wszedł źle w to spotkanie, ale też z upływem czasu wcale nie był lepszy od Lechii. Ishak wściekał się na bocznych obrońców i pomocników, bo nie dostawał podań tam, gdzie chciał. A Lechia korzystała z luk na lewej stronie defensywy rywala, często tamtędy atakowała. Wójtowicz powinien był lepiej wykończyć akcję z 19. minuty, to była idealna szansa. A tak mistrzowie Polski zdołali jednak wyrównać, Leo Bengtsson dobrze podał, Ali Gholizadeh "na raty" akcję wykończył.

W ostatnim kwadransie pierwszej połowy poznaniacy wyglądali już trochę lepiej, niezłą szansę miał Pablo Rodriguez, a tuż przed przerwą także i Ishak, który dostał świetne podanie od Bengtssona. I strzelił nie dość że lekko, to w środek - Alex Paulsen zostawił tam nogę.

Choć trzeba oddać, że jeszcze piękniejszą akcję przeprowadzili Gdańszczanie, oczywiście z udziałem Bobčeka. Ale także i Kacpra Sezonienki oraz Meny. To Kolumbijczyk kończył ją strzałem, piłka przetarła poprzeczkę.

Kacper Sezonienko i Tomáš Bobček Jakub Kaczmarczyk PAP

Do przerwy było więc 1:1, na drugą połowę gracze obu ekip długo nie chcieli wyjść. A jak już wyszli, to okazało się, że lepiej rozgrzani znów są goście. Najpierw była kapitalna akcja Sezonienki - Mrozek jakimś cudem ten strzał obronił. A za moment skapitulował, po kiepskim w sumie dośrodkowaniu Wójtowicza i fatalnym błędzie Milicia, który skierował piłkę do swojej bramki. Choć żadnego rywala obok nie było. A minęło wtedy 109 sekund drugiej części gry.

Milić miał problemy w tym spotkaniu, ale jeszcze gorzej zaprezentował się Mateusz Skrzypczak. W 55. minucie to on źle podał na swojej połowie, Aleksandar Cirković od razu pomknął na bramkę. I uruchomił oczywiście Bobčeka, a Słowak był dobrze ustawiony, Skrzypczak "łamał" linię spalonego. Za moment zaś z ostrego kąta pokonał Mrozka, trafił w tym sezonie po raz 14.

Lech przegrywał 1:3, niemal powtarzała się sytuacja z pierwszej rundy. Niemal, bo wtedy miał więcej czasu na zmianę wyniku. Chwilę przed trzecim golem dla Lechii świetną okazję zmarnował Antoni Kozubal, Paulsen obronił.

Frederiksen dokonał trzech zmian, na boisko weszli m.in. Luis Palma i Patrik Walemark. Lech przeważał, oddawał strzały, ale cofnięta Lechia skutecznie się broniła.

I już do końca nic się nie zmieniło, Lech znów stracił dystans do czołówki - Górnik uciekł na siedem punktów, Jagiellonia zaś na sześć. Lechia zaś może ze spokojem patrzeć w przyszłość, do mistrza Polski traci... trzy oczka.

Dokładny zapis relacji na żywo z meczu Lech Poznań - Lechia Gdańsk można znaleźć TUTAJ.

Statystyki meczu Lech Poznań 1 - 3 Lechia Gdańsk Posiadanie piłki 70% 30% Strzały 25 12 Strzały celne 5 8 Strzały niecelne 4 3 Strzały zablokowane 16 1 Ataki 89 60

Camilo Mena przy piłce, za nim Pablo Rodriguez Jakub Kaczmarczyk PAP

