Mistrz Polski szaleje na rynku transferowym. Ściąga reprezentanta Polski, prosto z Włoch

Po zdobyciu mistrzostwa Polski Lech Poznań zbroi się przed kolejnym sezonem, w którym przyjdzie mu rywalizować w Ekstraklasie oraz europejskich pucharach. Do zespołu Nielsa Frederiksena dołączyli już m.in. Robert Gumny oraz Mateusz Skrzypczak. Obaj są wychowankami "Kolejorza".

Jak się okazuje, nie są to jedyne wzmocnienia Lecha przed nadchodzącą kampanią. W środę Piotr Koźmiński z portalu goal.pl przekazał, że bardzo bliski dołączenia do poznańskiej drużyny jest... Arkadiusz Reca.

Polsat Sport Polsat Sport

To się dzieje. Reprezentant Polski wraca do Ekstraklasy

"To nie pierwsze okienko, gdy Lech podjął temat, ale tym razem zostanie on doprowadzony do końca" - czytamy. W czwartek 30-latek ma przejść badania medyczne, a dzień później nastąpi podpisanie umowy z mistrzami Polski.

Arkadiusz Reca to wychowanek Chojniczanki Chojnice. W latach 2015-2018 występował w Wiśle Płock, z której za prawie cztery miliony euro wykupiła go Atalanta Bergamo. Niestety w czołowym obecnie klubie Serie A Polakowi nie poszło zbyt dobrze. Praktycznie co sezon był wypożyczany do innych ekip z Półwyspu Apenińskiego.

Reprezentował barwy kolejno SPAL, Crotone i Spezii. W końcu ostatni z wymienionych klubów latem 2022 roku zapłacił za niego 3,9 miliona euro. To właśnie w barwach Spezii Reca spędził trzy ostatnie kampanie. W sumie dla zespołu z północy Włoch rozegrał 101 spotkań. Strzelił w nich pięć goli i zanotował osiem asyst.

Biorąc pod uwagę całą zagraniczną przygodę Arkadiusza Recy, na jego koncie znajdziemy 113 meczów w Serie A. W ostatnim sezonie zakładał koszulkę Spezii 28 razy. Jego drużyna zajęła trzecie miejsce na zapleczu najwyższego poziomu rozgrywek we Włoszech, po czym poległa w dwumeczu baraży przeciwko Cremonese.

Obecnie wszystko wskazuje na to, że Reca po siedmiu latach wróci na boiska Ekstraklasy. Jego kontrakt ze Spezią wygasł 30 czerwca tego roku, przez co może trafić do Lecha na zasadzie wolnego transferu. Na koncie 30-latka znajdziemy również 15 występów w reprezentacji Polski, w której debiutował za kadencji Jerzego Brzęczka. Ostatni raz biało-czerwony trykot zakładał w marcu 2022 roku podczas towarzyskiego meczu ze Szkocją (1:1).

Arkadiusz Reca w barwach Spezii GABRIELE MARICCHIOLO / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Arkadiusz Reca (pierwszy z lewej) może niebawem ponownie zawitać do PKO Ekstraklasy AFP

Arkadiusz Reca AFP