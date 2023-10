Mistrz Polski poskromiony przez samuraja. Wystarczyły dwa szybkie ciosy

Przed rozpoczęciem trwającej kolejki PKO Ekstraklasy sytuacja w tabeli obu zespołów była diametralnie różna. Raków Częstochowa plasował się na pozycji wicelidera , z kolei Górnik Zabrze zawisł tuż nad strefą spadkową. Pytanie o faworyta niedzielnego starcia wydawało się retoryczne. Tym bardziej, że gospodarze przystępowali do meczu bez lidera drużyny Lukasa Podolskiego .

Tymczasem po absencji spowodowanej kontuzjami do meczowej kadry obrońców tytułu wracali Zoran Arsenić i Jean Carlos. Częstochowianie pamiętali jednak, że w poprzednim sezonie polegli przy Roosevelta 0-1. Mieli świadomość, że meldują się na wyjątkowo trudnym terenie.

Japoński szturm przy Roosevelta. Yokota w roli bezwzględnego egzekutora

Nikt nie sądził jednak, że Górnik zacznie spotkanie od tak mocnego uderzenia. Wprawdzie w czwartej minucie okazję do objęcia prowadzenia mieli mistrzowie kraju, ale z pojedynku z Bartoszem Nowakiem zwycięsko wyszedł Daniel Bielica. Potem w opałach byli już tylko podopieczni Dawida Szwargi.

A głównym bohaterem wieczoru - Daisuke Yokota. Japończyk wpisał się na listę strzelców w 10. i 22. minucie. Najpierw po dryblingu w polu karnym jego pierwsze uderzenie zostało zablokowane, poprawka okazała się jednak nie do obrony. Potem bez przyjęcia przymierzył przytomnie po ziemi z 15 metrów i było 2-0.

Wiosną 23-latek potrzebował 13 występów, by zdobyć w barwach Górnika dwie bramki. Teraz tego samego dokonał w niespełna pół godziny. W bieżącym sezonie to jego pierwsze gole strzelone z gry. W pierwszej kolejce wrześniowej trafił do siatki w wyjazdowym meczu z Lechem Poznań (1-1).