W tygodniu doszło do kompromitacji Lecha Poznań, który Lech po wygranej na wyjeździe 4:1 z Aarhus w eliminacjach Ligi Mistrzów, przegrał na własnym boisku 1:4 i odpadł w konkursie rzutów karnych. Przed ligowym meczem w Krakowie z Wieczystą zastanawiano się więc, czy mistrzowie Polski się pozbierają. Ich trener dokonał aż sześciu zmian w porównaniu do środowego meczu z Duńczykami.

Gospodarze są absolutnym beniaminkiem i pozostają bez zwycięstwa w Ekstraklasie. W pierwszym meczu sezonu przegrali bowiem na wyjeździe z Radomiakiem. Teraz debiutowali przed własną publicznością, choć na stadionie Wisły Kraków. Najlepiej tu powinien się czuć Kazimierz Moskal. To były piłkarz i trener "Białej Gwiazdy", grał także w Lechu. To jedna z ikon Wisły. Zresztą na korytarzach stadionu nie brakuje jego zdjęć.

Mistrz Polski wyszedł jednak na boisko bojowo nastawiony. Od początku uzyskał przewagę i po dobrym dośrodkowaniu Luisa Palmy Artur Mikułko musiał wykazać się umiejętnościami. Wieczysta szybko się pozbierała i po rozegranym po ziemi rzucie rożnym mocnym strzałem popisał się Tobias Christensen. Mateusz Lis popisał się refleksem, trącił piłkę, a tu dotknęła poprzeczki. Goście szybko odpowiedzieli składną akcją, ale strzał Pablo Rodrigueza był zbyt lekki.

Wieczysta z szansami, ale Lech skuteczny

W 21. minucie po rzucie rożnym piłka kilka razy była podbijana przez zawodników aż w końcu przewrotką strzelił Allahyar Sayyadmanesh. Mikułko świetnie zareagował i był tylko rzut rożny. Za chwilę kolejna dogodna okazja Lecha. Yannick Agnero miał przed sobą tylko bramkarza Wieczystej, ale ten wybiegł, skrócił kąt i wciąż było 0:0.

Krakowianie próbowali atakować zwłaszcza prawą stroną. Lechici mieli problemy, by zatrzymać Lisandro Semedo. Po akcji Portugalczyka i dokładnym podaniu przestrzelił Christensen. Niewykorzystana sytuacja błyskawicznie się zemściła. Palma podał do Agnero, który nabrał na zwód Antonio Milicia, strzelił mocno i było 1:0.

Lech poszedł za ciosem, choć trochę było w tym szczęścia. Jeszcze przed przerwą sprzed pola karnego uderzył Sayyadmanesh, piłkę trącił głową Aleksandar Djermanović, a to zaskoczyło Mikułkę i było 2:0.

Wieczysta łapie kontakt, Lech w kłopotach

Po przerwie Lech grał spokojnie i kontrolował wydarzenia na boisku. Piłkarze Wieczystej starali się odwrócić losy meczu, ale ich zapędy kończyły się zwykle przed polem karnym. W końcu udało się wyprowadzić kontratak. Strzał Christophera Lungoyia minął jednak bramkę. To też pobudziło Lecha, groźnie uderzył Agnero i piłka odbiła się od słupka.

Wieczysta nie rezygnowała z odrabiania strat i w końcu wysiłki zostały nagrodzone. Prawą stroną zaatakował Kamil Dankowski, dośrodkował w pole karne, a tam Lucas Piazon uprzedził obrońcę i było 1:2, a do końca meczu ponad 20 minut.

Pierwsi okazję stowrzyli jednak goście. Po stracie Kamila Pestki zza pola karnego uderzył Daniel Hakans. Mikułko musnął piłkę palcami dzięki czemu ta odbiła się od słupka i wyleciała poza boisko. Za chwilę podobnie strzelił Robert Gumny i tym razem Krakowian uratował tylko słupek. Wynik się nie zmienił i Lech zdobył w Krakowie trzy punkty.

Statystyki meczu Wieczysta Kraków 1 - 2 Lech Poznań Posiadanie piłki 52% 48% Strzały 13 21 Strzały celne 2 7 Strzały niecelne 10 10 Strzały zablokowane 1 4 Ataki 91 80

Kazimierz Moskal. Artur Barbarowski East News

Trener Lecha Poznań Niels Frederiksen Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Yannick Agnero (z lewej) znów powinien dostać szansę w meczu z AGF Mikkel Berg Pedersen / Ritzau Scanpix AFP





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