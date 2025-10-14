Minął miesiąc, a Pogoń Szczecin wydała komunikat ws. Mendy'ego. A jednak

16 września i 14 października to jak na razie dwie kluczowe daty dla historii Benjamina Mendy'ego w Pogoni Szczecin. Miesiąc temu został zakontraktowany przez klub, lecz dopiero we wtorek odbył pierwszy trening typowo piłkarski na murawie. Pracował w trybie indywidualnym.

"Portowcy" poinformowali o tym w mediach społecznościowych, pokazali dwa zdjęcia.

Benjamin Mendy już nie na siłowni. Wrócił na boisko piłkarskie

Przez poprzednie cztery tygodnie francuski mistrz świata z 2018 roku trenował wyłącznie na siłowni, był pod okiem fizjoterapeutów. Po powrocie na boisko jego kolejnym celem będzie dołączenie do pracy z resztą zespołu. Zapewne stanie się tak za kilka bądź kilkanaście dni.

W sobotę zespół ze Szczecina zagrał u siebie mecz towarzyski z Wisłą Kraków (3:3), Mendy nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych, oglądał konfrontację z "Białą Gwiazdą" z perspektywy trybun stadionu im. Floriana Krygiera, ale jasne było, że bez treningów z pozostałymi zawodnikami nie otrzyma szansy na grę.

W przypadku Benjamina Mendy'ego w Pogoni Szczecin nie ma pośpiechu. Piłkarz ma być w pełni przygotowany do gry pod względem zdrowotnym i fizycznym

Przed listopadową przerwą na zgrupowanie reprezentacji Polski Pogoń zagra z Lechem Poznań, Cracovią, Legią Warszawa (ten mecz w ramach krajowego pucharu), Wisłą Płock i Jagiellonią Białystok. Trudny terminarz nie będzie sprzyjał wprowadzaniu nowych zawodników, ale może 31-latek otrzyma jakieś minuty od szkoleniowca.

