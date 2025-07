Miliony na stole, Jagiellonia liczy na hit. Wielka gwiazda na celowniku nowego klubu

Afimico Pululu ma za sobą świetny sezon 2024/2025, w trakcie którego został on m.in. królem strzelców Ligi Konferencji i w naturalny sposób zaczął przyciągać uwagę zagranicznych klubów. Choć przez pewien czas wydawało się, że pozostanie on związany z europejskim futbolem, to... teraz miały otworzyć się przed nim zupełnie nowe drzwi. Jagiellonia Białystok wciąż może na nim przy tym naprawdę sporo zarobić.