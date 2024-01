Miliony na koncie klubu z Ekstraklasy. Pogromcy Pogoni już nie chcieli czekać

Świetny interes Górnika Zabrze, ale też i poprzedniego klubu Yokoty. Mimo, że oddali go... prawie za darmo

Tyle że i Łotysze mogą zacierać ręce - zrobili bowiem na tej transakcji świetny interes. Oddali bowiem piłkarza do Zabrza za bezcen, ale zagwarantowali sobie 30 procent z następnego transferu. To ponad połowa ich rocznego budżetu .

Oto nowy klub byłej już gwiazdy Górnika - w tym sezonie rozbili Pogoń Szczecin

Yokota w poniedziałek przechodził testy medyczne w Gandawie, po ich pozytywnym finale podpisał z nowym klubem kontrakt do końca czerwca 2027 roku. Górnik na swojej stronie internetowej podziękował Japończykowi za grę i nazwał go "zdecydowanym liderem Trójkolorowych na boisku". Nie Lukasa Podolskiego, ale właśnie Yokotę.

Liga belgijska będzie doskonałym miejscem do zrobienia kolejnego kroku w karierze skrzydłowego, być może wywalczy sobie powołanie do reprezentacji kraju. KAA Gent wciąż rywalizuje w europejskich pucharach - zagra wkrótce z Maccabi Hajfa o 1/8 finału Ligi Konferencji Europy.

W drodze do fazy grupowej kluby z Gandawy brutalnie rozprawił się z Pogonią Szczecin - rozbił ją na swoim boisku 5:0, do Polski na rewanż przyjechał już na wycieczkę (przegrał 1:2). Była to zresztą jedna z dwóch porażek tej drużyny w dwunastu pucharowych bojach w tym sezonie. W belgijskiej Jupiler Pro League KAA Gent jest na trzecim miejscu, z niewielką stratą do drugiego Anderlechtu.