Mielec przeklęty dla mistrzów Polski. A wszystko zaczęło się dla nich idealnie

Dla Jagiellonii Białystok wyjazd do Mielca musi kojarzyć się z wizytą u dentysty. Odkąd Stal wróciła do PKO BP Ekstraklasy w 2020 roku, "Dumie Podlasia" jeszcze ani razu nie udało się wywieźć z podkarpackiego miasta kompletu punktów. Do punktu zwrotnego miało dojść w piątek, bo zawodnicy Adriana Siemieńca walczyli o zrównanie się w tabeli z liderującym Lechem Poznań. Mistrzowie Polski nie zdołali jednak przerwać czarnej serii, przegrali 1:2 i dali "Kolejorzowi" szansę na zwiększenie dzielącego ich dystansu.