Michał Żyro musi szukać nowego klubu. Wolverhampton postanowił nie przedłużać wygasającego w czerwcu kontraktu polskiego skrzydłowego.

26-letni Żyro trafił do Anglii 3,5 roku temu z Legii Warszawa. Wolverhampton, występujący wówczas na zapleczu Premier League, zapłacił za niego pół miliona euro. Po obiecującym początku w nowym klubie - trzy gole w siedmiu meczach - Żyro doznał jednak poważnej kontuzji.

Po powrocie do zdrowia nie potrafił już przebić się do pierwszego zespołu, który awansował do Premier League. Zimą 2018 r. trafił na wypożyczenie do trzecioligowego Charltonu, latem na podobnych zasadach dołączył do Pogoni Szczecin. W Ekstraklasie znów dopadły go jednak kontuzje i w rok rozegrał w niej tylko 11 meczów, strzelając jednego gola.



Po zakończeniu sezonu Pogoń ogłosiła, że Żyro opuści klub. Teraz podobną decyzję podjął Wolverhampton.



Żyro może więc szukać nowego klubu, który nie będzie musiał za niego płacić tzw. sumy odstępnego. Skrzydłowy ma na koncie pięć występów w reprezentacji Polski i trzy mistrzostwa kraju wywalczone z Legią.



