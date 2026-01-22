Korespondencja z Turcji (zgrupowanie polskich klubów)

Przemysław Langier (Interia Sport): Trudno umówić się z panem na rozmowę, bo kiedy próbuję, to akurat ma pan łączenie z Robertem Dobrzyckim.

Michał Rydz (prezes Widzewa Łódź): - Teraz po wywiadzie też będę miał kolejne.

Czyli jest na bieżąco. Co go interesuje najmocniej?

- Generalnie takie spotkania mamy regularnie, czy to tutaj, czy w Polsce. Część tematów jest sportowych, omawiamy te kwestie wspólnie z Darkiem Adamczukiem i Piotrem Burlikowskim. I właśnie teraz transfery są tematem najważniejszym. Ale właściciela interesuje wszystko - rozwój komercyjny klubu, inwestycja w Bukowcu, budowa boiska przy stadionie. Jest bardzo na bieżąco i wspiera tam, gdzie tego potrzebujemy.

Ale każdy w klubie mówi, że decyzyjność zostawia ludziom, których zatrudnia. Jego funkcją oprócz finansowania jest po prostu nadzorowanie?

- Nazwałbym to rolą nadzorczą i równocześnie doradczą. Co jest cenne, bo przecież mówimy o osobie, która osiągnęła ogromny sukces biznesowy. Często dyskutujemy, rozmawiamy. w którym kierunku podejmować kluczowe decyzje, natomiast pod koniec dnia w kwestiach organizacyjnych to są moje decyzje, w kwestiach sportowych to są decyzje Darka Adamczuka. I tutaj Robert zostawia nam swobodę działania i decydowania. Zdarza się mu także motywować do działania, bo nie ma co kryć - jego ambicje sięgają wysoko, a zapał ma ogromny. Jest bardzo oddany temu klubowi. Wzajemnie się nakręcamy.

Jak się kupuje piłkarza za 5 mln euro. Kiedy za 8 mln?

A jaki Robert Dobrzycki - oprócz rzecz jasna finansowania - ma udział w transferach? Pytam na przykład o wydanie 5 mln euro na Osmana Bukariego. To faktycznie takie proste, że dział sportowy znajduje drogiego piłkarza i idzie tylko po zielone światło, które zaraz dostaje?

- Dokładnie tak to się odbywało. Osmana najpierw opracował skauting. Później Darek i Piotr ocenili go jako piłkarza, po którego warto pójść i zainwestować spore środki. Później na jednym ze spotkań poinformowaliśmy Roberta, że jest taki temat, że jest wartościowy zawodnik rekomendowany przez dział sportowy, że tak wyglądają warunki. A właściciel dał zielone światło. Po prostu.

Wow. Długo Robert Dobrzycki się zastanawiał?

- Kilka minut. Ufa osobom, z którymi współpracuje.

No to idźmy dalej, bo takie coś rozpala wyobraźnię i pytania, gdzie właściwie leży sufit. Przykładowo dział sportowy wymyśla piłkarza, który spełnia wszystkie parametry, pasuje idealnie do drużyny, widać po wszystkich liczbach, że jest dopasowany i że będzie wartością dodaną, ale na przykład kosztuje 8-10 milionów euro. To też jest możliwe?

- To kwestia zdrowego rozsądku i oceny wartości sportowej tego zawodnika, bo też musimy pamiętać o pewnej strukturze zarobków. To nie jest tak, że chcemy rzucać pieniędzmi na prawo i lewo. Jesteśmy też po to, żeby te pieniądze tutaj szanować, a Piotrek i Darek są od tego, by oceniać zasadność pewnych ruchów. Mamy teraz jasny podział obowiązków. Ja skupiam się na kwestiach organizacyjnych i wsparciu chłopaków w całej otoczce, która jest wokół pierwszego zespołu. Dariusz, Piotr i Sławek Rafałowicz, wraz ze swoim zespołem, koncentrują się na drużynie. Jeżeli oni ocenią pod kątem zdrowego rozsądku, że to jest piłkarz, który na dzisiaj nam może pomóc, no to być może taka rekomendacja trafi do właściciela, ale myślę, że też trzeba pamiętać, że to nie jest jeszcze moment na wydawanie takich kwot. Czasem mam wrażenie, że troszeczkę za dużo też rozmawiamy tylko o pieniądzach…

Nie wierzę, że pana to dziwi.

- Ale jeśli popatrzymy na inne kluby z lig podobnych do naszej - weźmy Sigmę Ołomuniec - to w tym roku też przekroczyła 10 mln euro, jeśli chodzi o wydatki na transfery. Więc to są po prostu kwoty, które funkcjonują w europejskiej piłce i nie mówimy tutaj tylko o Bundeslidze czy Premier League. Dzisiaj jest moment, w którym Widzew inwestuje, ale przede wszystkim chce inwestować w zawodników, których stosunek jakości do ceny jest dzisiaj odpowiedni.

Sigma akurat to podobny przykład do Widzewa - tam też przyszedł nowy właściciel, jeden z najbogatszych Czechów. Mimo wszystko zostanę jeszcze przy pieniądzach wydawanych na piłkarzy. Wspomniał Pan, że to nie jest jeszcze moment, kiedy będziecie płacić 8-10 mln euro. A kiedy będzie? Gdy kiedyś w przyszłości uda wam się awansować do Ligi Mistrzów?

- Przyjęliśmy taką strategię, że aktualnie jesteśmy na etapie inwestowania. Oczywistym jest, że w przyszłości krzywe przychodów i kosztów, szczególnie na pierwszy zespół, będą musiały się powoli do siebie zbliżać. Powinny pójść za tym wyniki sportowe, bo wygrywając ligę, czy będąc top 3, wygrywając Puchar Polski, za to wszystko są dodatkowe pieniądze. Za awans do europejskich pucharów też, za dodatkowe mecze, do tego dochodzą wpływy z dnia meczowego, zainteresowanie klubem rośnie. To machina sprawiająca, że przychody siłą rzeczy będą rosły. I wtedy na bieżąco będziemy decydować, czy kupujemy piłkarza za 8 mln euro. Nie określę się dziś, że teraz nie, ale jutro tak. Jesteśmy elastyczni.

A jesteście w stanie określić, jak wysoko jest zawieszony sufit, jeśli chodzi o przychody? Bez zakładania Ligi Mistrzów, bo już był właściciel-milioner, który zdominował Ekstraklasę, ale tych rozgrywek nie posmakował. Pytam, by mieć skalę porównawczą. Generująca najwyższe przychody w lidze Legia osiągnęła za ostatni rok ponad 200 mln zł.

- Nie da się dziś na to pytanie odpowiedzieć nic więcej niż to, że wszystkie działania, jakie podejmujemy, są nakierowane na przebijanie szklanych sufitów. Stąd plan rozbudowy stadionu. Widzewska społeczność jest w stanie robić rzeczy niesamowite. Dopiero wczoraj widziałem, jak Bartek Pawłowski pokazywał Lukasowi Leragerowi mecz z Ruchem w Chorzowie, gdzie na stadion przybyło 50 tys. ludzi. Granica możliwości jest jeszcze bardzo daleko. Mamy masę pomysłów na nakręcenie zainteresowania wokół Widzewa.

Zmiana planów

Rozmawiałem kilka tygodni temu z Dariuszem Adamczukiem. Wspominał mi, że zimą celujecie w cztery transfery. Mi wychodzi, że będzie siedem. Skąd ta zmiana planów?

- Darek i Piotrek na bieżąco analizują sytuację drużyny, a sztab dołączył w trakcie rundy. Analiza doprowadziła do decyzji, które nie powinny zamykać się w jakichś wcześniejszych deklaracjach. Za te działania odpowiada Darek (Adamczuk), ale bazując na swoim doświadczeniu i przy wsparciu Piotrka Burlikowskiego, doszedł do wniosku, że trzeba dokonać korekt. Pion sportowy jest blisko drużyny, dyskutuje ze sztabem, a później reaguje na bieżąco. Wykonamy dokładnie tyle ruchów, ile będzie potrzebne. Nie tyle, ile zapowiadaliśmy dwa miesiące wcześniej.

Z inicjatywy trenera będzie ich co najmniej siedem?

- Nie. To wspólna praca. Trener miał swoje przemyślenia, ostateczne decyzje są Darka. Ale do tej pory ich wizje się nie rozjeżdżały.

Odejście legendy

Ogłosiliście odejście Marka Hanouska, żywej legendy klubu, pół roku przed końcem kontraktu. To wygląda trochę, jakby Widzew stał się korporacją.

- Nie, zupełnie nie. Marek to kapitalny człowiek. Spotkaliśmy się po rundzie przed świętami. Usłyszeliśmy, że ma propozycję kontynuacji swojej kariery w drugim klubie, który jest mu równie bliski jak Widzew. Chcieliśmy, by pojechał z nami na obóz, pracował dalej z drużyną, a już tutaj na miejscu spotkaliśmy się kolejny raz. Wtedy określiliśmy sobie, co może się wydarzyć w Widzewie i co to może znaczyć dla niego. Marek też czuł, że jego rola będzie coraz to mniejsza. To widać w procesie treningowym, widać też w rozmowach z trenerem. Na ostatnim spotkaniu Marek zapytał, czy nasza propozycja będzie aktualna?

Powrotu do Widzewa w innej roli?

- Bezwarunkowego powrotu. Czy byłoby to teraz, czy za pół roku, czy za rok, ta propozycja jest aktualna. Marek tak naprawdę musiał zadecydować, czy chce kontynuować karierę w Widzewie, mając świadomość, że jego rola będzie mała, czy jeszcze spróbuje pomóc swojemu drugiemu klubowi, który jest dla niego ważny, z opcją w każdym momencie powrotu do nas. W roli piłkarza drużyny rezerw i trenera, którego będziemy chcieli rozwijać. Ostateczną decyzję podjął on sam, a my ją uszanowaliśmy. To ciężki moment myślę, że dla wszystkich, szczególnie dla tych, którzy są dłużej w klubie, dla mnie, dla Bartka Pawłowskiego. Mało spałem tej nocy, tak bardzo był to dla mnie emocjonalny moment.

Uff, czyli jednak nie bezduszna korporacja.

- Myślę, że gdyby nie było opcji powrotu do Pragi, to pewnie Marek myślałby o tym inaczej. Poza tym rozmawialiśmy z nim, w jakim kierunku chciałby się rozwijać. Nie było tak, że to my powiedzieliśmy, że musi być koniecznie trenerem. To wyszło z inicjatywy Marka. My mu pomożemy zdobyć kolejne licencje. Jego dzieci urodziły się w Łodzi, to członek rodziny.

Widzew powalczy o coś więcej?

Rozmawialiśmy ostatnio tuż przed sezonem. Zadałem pytanie, czy poważnie wzmocniona kadra Widzewa będzie tą prawie ostateczną na sezon, czy w zimie dokonacie kolejnych transferów w dwóch sytuacjach - gdy będziecie grać o utrzymanie, albo gdy będziecie grać o puchary. Powiedział pan, że w obu przypadkach będą wzmocnienia. Dziś jesteście tuż nad strefą spadkową, ale tylko 10 punktów za liderem. Robicie transfery, by chronić swój byt w lidze, czy by zrobić europejskie puchary?

- Każda z tych odpowiedzi ma obecnie w sobie dużo prawdy, ale szczerze? Patrzymy tylko w górę tabeli. Po to sprowadza się takich piłkarzy, jak Lerager, czy Bukari. Jednocześnie mamy w sobie dużo pokory, wiemy, które miejsce zajmujemy. Paradoksalna sytuacja, bo Widzew chce walczyć o Europę, ale jednocześnie też zabezpieczyć swój byt.

Najszczerzej, jak pan potrafi. Poza publicznymi wypowiedziami, poza pokorą, to gdy sięga pan do swojej głowy, znajduje tam myśl, że "jeszcze w tym sezonie pobijemy się o mistrzostwo"?

- Czysta ambicja mówi, że to nie jest zbyt daleko. Nie wierzę, by w innej lidze klub z mocną kadrą, który do lidera na półmetku traci tyle co my, po prostu odpuścił. Nie wierzę, by przykładowa Borussia Dortmund była już pogodzona, że nie złapie Bayernu, mimo iż ten jest totalnym hegemonem. Jednocześnie to, o czym mówię, dotyczy kilkunastu innych drużyn w Polsce, bo tak spłaszczoną tabelę mamy. Żadnych deklaracji na pewno nie złożę, ale po kilku kolejkach już będziemy wiedzieć, w jakim kierunku to zmierza.

Widzew i przepisy finansowe

Zaskakuje mnie, że jeszcze w żadnym wywiadzie nie dostał pan pytania o tzw. Finansowe Fair Play. Nie każdy, kto się nad tym zastanawia, wie, że ono już nie istnieje i zostało zastąpione przez zasady tzw. stabilności finansowej, ale - no właśnie - tam też są zasady. Wielu ludzi ma wątpliwości, czy transferowa polityka Widzewa się w nie wpisuje, a mówimy o spełnieniu reguł pod otrzymanie licencji na europejskie puchary.

- Tak, nie ma już pierwotnego Finansowego Fair Play. Nowe zasady mają bardziej kompleksowe współczynniki. I nie ma żadnego zagrożenia, że funkcjonujemy poza nimi. Wkład właściciela jest bardzo duży, ale mamy stabilne i zdywersyfikowane finansowanie. Płatności rozkładamy w czasie, amortyzujemy. To nie jest tak, że skoro dzięki możliwościom finansowym jesteśmy w stanie wszystko opłacić już teraz, to tak robimy. Podchodzimy do tego racjonalnie. Równolegle cały czas dołączają do nas nowi sponsorzy, a to, co się dzieje wokół Widzewa, nakręca tę maszynę. Jestem świadomy, że moją rolą jest dbanie o dział komercyjny, by wspomóc finansowanie klubu. Kluczowym zadaniem klubu jest wzrost przychodów.

Dostajecie z polskich klubów sygnały, że psujecie rynek?

- Nie. Co najwyżej twitterowe dyskusje pomiędzy fanami innych klubów. Każdy ma prawo to w ten sposób oceniać, dziennikarze również, ale ja nie dostrzegam tu elementów psucia rynku. Prawda jest taka, że dzisiaj w Widzewie pojawiły się możliwości finansowe, które pozwalają nam być troszeczkę bliżej Europy pod kątem rynku transferowego. Biznesu w piłce jest coraz więcej, choćby we wspomnianej Sigmie, wcześniej w Sparcie, Slavii, że rynek transferowy będzie rósł. My wykorzystujemy swoje argumenty, by pozyskać takich piłkarzy jak Osman, Lukas, Bartek Drągowski. Powiedziałbym nawet, że pobudzamy rynek wewnętrzny do rywalizacji o takich zawodników. To dobre dla ligi, ona dzięki temu urośnie.

Gdzie wy dziś jesteście na tle Europy, jeśli chodzi o płacenie? Przebijacie wspomniane Spartę i Slavię? Środek tabeli lig top 5?

- To jest bardzo trudne pytanie. Nie chcę unikać, ale zależy, na jakich zawodników patrzymy. Uogólnienia spłycają temat, bo mogę wskazać piłkarzy z lig top 5, którzy przychylnie spojrzą na proponowane zarobki, ale też takich z Bułgarii i Rumunii, których tym argumentem nie przekonamy. Nie dam panu nagłówka, że Widzew płaci jak w Bundeslidze, bo to zbyt ogólne. Poza tym przekonujemy piłkarzy nie tylko finansami. Lukas Lerager przyszedł do nas, bo daliśmy mu dłuższy kontrakt, niż proponowano mu w Kopenhadze, a jego głównym celem była stabilizacja. Przekonujemy Polską, jako pięknym i bezpiecznym krajem. Mam wrażenie, że jako Polacy troszeczkę tego nie doceniamy, ale jak porozmawia się z zawodnikami, którzy do Polski trafiają, to większość jest zaskoczona na plus standardem życia, miastami, możliwościami rozwoju, bezpieczeństwem, dostępnością szkół, edukacji.

Wszystko pięknie, ale pieniądze zawsze mają znaczenie. I ich posiadanie musi generować strach, czy niosące się wieści po Europie nie przywiodą do was zawodników, którzy będą nastawieni jedynie na łatwy zarobek, bez większej motywacji do gry w piłkę. Jak głęboko jesteście w stanie prześwietlić ich głowy?

- Mamy od tego ludzi, bo za to odpowiada dział skautingu - Sławek Rafałowicz przy wsparciu Piotrka Kasprzaka. Są też skauci główni, Rafał Żerebecki, Łukasz Walter. To cała siatka osób, która ma weryfikować te aspekty.

Czyli?

- Robią na przykład wywiad środowiskowy. Sprawdzają, jak kandydaci na piłkarzy u nas funkcjonują w swoich środowiskach. To nie jest tylko praca z agentem, a z otoczeniem piłkarza. Dział sportowy stara się je poznać, zbadać opinie nie jednej, a kilku osób. Nasi skauci jeżdżą po Europie, zdobywają kontakty. Spotykają się z zawodnikami i ich rodzinami. Poza tym zwyczajnie wierzę w doświadczenie Darka Adamczuka.

W wywiadzie dla klubowej telewizji powiedział, że piłkarze, o których podpytuje Robert Dobrzycki, są nierealni do ściągnięcia. Aż boję się poznać nazwisk, zresztą Pan mi ich i tak nie zdradzi. Ale może chociaż powie o półce, którą Darek Adamczuk miał na myśli.

- Oj, właściciel mierzy bardzo wysoko…

O to pytam - jak wysoko?

- Muszę operować na ogólnikach. Mocne kraje, mocne nazwiska. Liderzy swoich zespołów, liderzy też z polskiej ligi. Wielu z nich faktycznie - z różnych względów - nie są dziś dla Widzewa osiągalni.

Dużo takich tematów wam się "wysypało"?

- To złe słowo, bo my na wczesnym etapie weryfikujemy, czy zawodnik czuje projekt i czy chciałby w niego w niego wejść. Wbrew pozorom, to jest pierwszy krok - nie przyjście z workiem pieniędzy. Nic się nie "wysypało". Po prostu były tematy, których nie procedowaliśmy dalej.

Często odbijacie się od ściany?

- Zdarza się, ale nie skreślamy takich tematów, bo to, że dziś ktoś jest dla Widzewa nieosiągalny, nie oznacza, że za rok nie będzie. Mamy przy każdym piłkarzu zapisany status - przykładowo: do dalszej obserwacji. Albo: poza zasięgiem na dzisiaj. Wtedy wciąż go monitorujemy. Nawet wczoraj mieliśmy spotkanie z agentem, którego piłkarza Sławek Rafałowicz pierwszy raz obserwował w 2021 roku. To skomplikowany proces, wielu zawodników na razie jest dla Widzewa niedostępnych.

Pomówmy o tym, co było

Nie chciałem w tym wywiadzie rozmawiać zbyt dużo o przeszłości, ale… dyrektor sportowy Mindaugas Nikolicius. Czemu on właściwie zawiódł, że go zwolniliście?

- Zmieniła się struktura w pionie sportowym i taką decyzję chciałem zostawić Darkowi, choć w momencie przyjścia jego i Piotrka, nie było po stronie mojej czy Roberta Dobrzyckiego woli pożegnania się z Mindaugasem Nikoliciusem. Darek dokonał swojej oceny struktury kadry, bo nie chodziło tylko o wyniki, i doszedł do wniosku, że w tej grupie nie zafunkcjonujemy.

A konkretne powody?

- Na pewno część zawodników, którzy byli określani jako zawodnicy z potencjałem, nie zafunkcjonowali w ostatnim półroczu, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Zabrakło też zawodników, którzy swoimi umiejętnościami, doświadczeniem, a najlepiej jednym i drugim, byliby gotowi do pomocy na już. Na pewno zawiódł wybór Żelijko Sopicia, który praktycznie nie zafunkcjonował na tyle, jak byśmy chcieli, a to był w stu procentach wybór dyrektora sportowego. Gdy pojawili się Darek i Piotr, wspólnie z Robertem postanowiliśmy pozostawić im ocenę. Ostatecznie Darek zarekomendował, że powinniśmy się z Mindaugasem rozstać.

Darek jest dyrektorem sportowym na stałe?

- Nie ma w planach zatrudniania kogoś innego na to stanowisko. Jest jeszcze jedna rzecz. W nowej strukturze została wzmocniona rola działu skautingu. Darek i Piotr polegają na opiniach i analizach tego pionu, a Mindaugas działał bardziej solo, ewentualnie w porozumieniu z Igorem Ceriną, który był jego prawą ręką.

"Nie myślę tak o swojej pracy"

Tylko pan został ze starego rozdania. Nie budziło to obaw?

- Nie, nie wiem dlaczego mielibyśmy rozmawiać w kategoriach obaw. Ja się cieszę, że do pionu sportowego dołączają osoby z takimi kompetencjami. Pilnuję finansów, rozwoju infrastruktury, itp. Dbam o klub jako o organizację. Zmiany w dziale sportu były czymś zupełnie innym i cieszę się, że dołączają do niego kompetentne osoby.

Czyli nie było takiego momentu, że gdy doszło do pamiętnego, trudnego momentu - nie mówię tylko o boisku - poczuł pan, że zaczyna się palić pod panem krzesło?

- Zupełnie nie myślę w takich kategoriach. Oczywiście właściciel zawsze ma prawo podjąć każdą decyzję. Natomiast ja pracuję dla Widzewa, za każdym razem z takim samym dużym zaangażowaniem. Cieszę się tym, że mogę wspierać swój klub, którego też jestem kibicem. Jestem z nim od dziecka. Koncentruję się wyłącznie na pracy. A że moja praca jest komentowana? Doświadczył tego każdy, kogo praca w piłce była na świeczniku. Wynik sportowy był mocno poniżej oczekiwań, więc naturalną koleją rzeczy pojawiła się krytyka moich decyzji, mojej osoby. Ja od tej krytyki nie uciekam, staram się cały czas szukać elementów do poprawienia.

A jak w tym trudnym momencie zachowywał się Robert Dobrzycki? Była u niego wyczuwalna irytacja?

- Przy całym jego spokoju, nie ma co ukrywać, że było dużo rozczarowania. Zresztą Robert też się w kilku wywiadach do tego odnosił. We mnie też było rozczarowanie. Nawiązuje pan do sytuacji z Patrykiem Czubakiem, kwestii greckiego wesela, więc na pewno na wielu poziomach powinniśmy to poprowadzić znacznie lepiej. Była wtedy frustracja, co tu dużo mówić. Ale nie było zwątpienia, nie było spadku motywacji w żadnym z nas. Po prostu staraliśmy się z Robertem rozwiązać tę sytuację.

Kojarzę takie zdanie Roberta Dobrzyckiego, że gdyby on otrzymał taką życiową szansę jak Patryk Czubak, to on by zrezygnował z tego wyjazdu na wesele. No to się zastanawiam, jak tak czujesz wewnętrznie, czy gdyby nie kwestia wesela, gdyby nie ten wyjazd na wesele Patryka Czubaka, czy byłaby większa szansa, żeby on zatrzymał swoje stanowisko?

- Trudno mi to z perspektywy czasu oceniać. Na pewno mu to nie pomogło. Natomiast każdy w tej sytuacji ma swoją perspektywę. Ja mogę mówić za siebie i ja mogę powiedzieć, że ja - biorąc pod uwagę, co się dzieje - swój wyjazd w tym okresie odwołałem. Odwiozłem rodzinę na wakacje i wróciłem do Łodzi, bo uważałem, że powinienem być na miejscu. Każdy podejmuje decyzje wedle własnego uznania. Później te decyzje po czasie oceniamy. Myślę, że Robert, znając go, na pewno też by nie wyjechał. Patryka bardzo szanuję, ale jako trenerowi - w widzewskim środowisku, wśród kibiców, jako młodemu, wchodzącemu trenerowi - ta sytuacja nie pomogła.

No to na koniec, bo ja miałem taką teorię, że to co się wszystko działo w Widzewie, czyli zwalnianie dyrektora, zwalnianie jednego, drugiego trenera, było optymalizacją ustawień. Ostatecznie je znalazł?

- Czuję, że tak. Mam taką nadzieję. Zwłaszcza, że widzę pracę osób, które dziś są z nami. Komunikację między nimi. Choć na pewno jakieś korekty będziemy wprowadzać.

Jakie?

- Tak naprawdę cały czas coś się dzieje. Na przykład roszada i integracja działu organizacji sportu i rekrutacji. Też sporo zmian jest ostatnio w akademii, zmiana trenera rezerw, budowa skautingu młodzieżowego z prawdziwego zdarzenia. Kalibrujemy ustawienia również w małych elementach, natomiast jestem przekonany, że z taką grupą osób, jak Darek, Piotrek, Sławek, możemy iść mocno do przodu. Oni naprawdę byli potrzebni w Widzewie.

