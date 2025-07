Michał Rydz: Nie chcieliśmy tego piłkarza. Zwątpiliśmy w jego podejście

Jeszcze rok temu przeprowadzenie rozmowy o takiej treści było niemożliwe. Widzew był po prostu jednym z klubów Ekstraklasy, który codziennie zmagał się z dużymi ograniczeniami. Wszystko się zmieniło, gdy klub na początku 2025 roku przejął Robert Dobrzycki, jeden z najbogatszych Polaków. Widzew niemal z dnia na dzień stał się klubem, który finansowo może pozwolić sobie na bardzo dużo. Z Michałem Rydzem rozmawiamy o tym, jak to wygląda w praktyce, jakie są plany i dlaczego tak uparcie nikt z klubu nie deklaruje, że w startującym właśnie nowym sezonie łodzianie będą walczyć o mistrzostwo Polski. A także dlaczego w Łodzi nie zagra Noah Ohio - piłkarz, który dopiero grał w barwach Holandii na Euro U-21, i strzelił tam jedną z bardziej efektownych bramek turnieju.

Michał Rydz

Ogromne oczekiwania

Przemysław Langier: W skali od 1 do 10 jak bardzo czeka pan na nowy sezon?

Michał Rydz (prezes Widzewa Łódź): Dziesięć. Strasznie się stęskniliśmy za graniem. Czas pomiędzy sezonami był intensywny, nie było za bardzo kiedy poodpoczywać, natomiast wiadomo - pracujemy po to, by grać w piłkę. Mecz z Zagłębiem będzie pierwszym testem tego, co udało nam się zrobić, szczególnie wobec pierwszej drużyny.

Więc radość na 10, a stres?

Wczoraj cztery, dzisiaj już siedem, więc jutro powinno zbliżyć się do dziesiątki. Ale bardziej bym to nazwał ekscytacją niż stresem.

Oczekiwania mają to do siebie, że potrafią miażdżyć. Czujecie tutaj w klubie, że weszliście w takie imadło?

Na pewno oczekiwania są ogromne. Adekwatne do tęsknoty za wielkim Widzewem walczącym o wyższe cele, czemu pomogło wejście nowego właściciela. Mocny Widzew jest potrzebny wszystkim - dziennikarzom, kibicom, Ekstraklasie. Presja jest duża, ale wydaje mi się, że dobrze się w niej odnajduję, zresztą dyrektor Nikolicius podobnie. Ciekawe jest to, że obaj staramy się oczekiwania tonować, ale wielu nas nie słucha.

No właśnie nie słychać z waszej strony ani jednej deklaracji pod tytułem: walczymy o mistrzostwo Polski. Co w Widzewie musiałoby się wydarzyć, by ją w niedalekiej przyszłości takie zdanie usłyszeć - jak co roku w Legii, Lechu, czy Rakowie?

Nie myślimy w takich kategoriach. Chcemy być w każdym sezonie lepsi i widzieć progres. Punktem odniesienia jest zeszły sezon, w którym zajęliśmy 13. miejsce - teraz na pewno chcemy grać o wyższe cele. Ale nie ma obecnie planu, by za rok, dwa lub trzy wypowiedzieć to zdanie o mistrzostwie. Zmian w klubie na dziś jest dużo. Potrzebujemy czasu na przystosowanie się, zwłaszcza drużyna go potrzebuje. Dołożyliśmy do niej indywidualności, jakość wzrosła, natomiast żeby drużyna stała się prawdziwym zespołem, musi minąć "kilka chwil".

Jak dziś zarządza się finansami w Widzewie

Jak w ogóle zmieniła się pana rola? Był pan osobą w dużej mierze pilnującą finansów, a teraz, gdy właściciel sam mówi, że nie przerazi go sprawozdanie na czerwono, to jak wygląda porównanie tej pracy?

Aż tak bardzo się nie różni. Każdy prezes pilnuje excela, bo to podstawa, z tą różnicą, że nie ma co mówić o zysku i stracie, bo - tak jak powiedział właściciel - strata nas nie przeraża. Co nie zmienia faktu, że musimy pilnować wydatków, bo w piłce da się przepalić wszystkie pieniądze świata. Na pewno zmieniły się możliwości i oczekiwania, do czego ja się adaptuję. Dziś moją rolą jest to, by pieniądze wydatkować mądrze i by trafiały na właściwe potrzeby. A to nie tylko pierwszy zespół, bo trzeba pamiętać o infrastrukturze. W Widzewie wciąż jest bolączką i mocno nad nią pracujemy. Mocno rozmawiamy też o rozbudowie stadionu. Obowiązków nie zmalało, tylko się zmieniły. Podobnie jak decyzyjność w klubie, która jest znacznie szybsza.

Przyjmijmy, że w poprzednim modelu decyzyjność trwała siedem dni. Ile wynosi dziś?

Momentami to są minuty.

Efektownie!

Pojawił się model dużego zaufania co do naszej decyzyjności. Dzięki temu dyrektor sportowy ma swobodę działania, nawet jeśli - co oczywiste - jesteśmy w stałym kontakcie z właścicielem, by pewne rzeczy przedyskutować. Natomiast przykładowo: jeżeli dyrektor sportowy przychodzi i mówi, że jest gotowy wysłać ofertę, to od tej chwili do jej przesłania do innego klubu mija dosłownie kilka minut. Akceptacja jest niemalże od razu.

Ten czas, który na przyspieszeniu decyzyjności pan oszczędza, jest gdzieś przekierowany? Na przykład na pozyskiwanie sponsorów?

Zdecydowanie, to przede wszystkim moja rola. Więcej współpracuję z zespołem komercyjnym, mogę się skupiać na zwiększaniu przychodów, dywersyfikować je, angażować się w tematy infrastrukturalne. Jestem też bezpośrednio podłączony pod temat rozbudowy stadionu, a tu dzieje się dużo. Model jest tak stworzony, że to Niko (Mindaugas Nikolicius - przyp. red.) ma się skupić na pierwszej drużynie i sztabie szkoleniowym, na budowie kadry. Naszą rolą jest go wspierać i dawać mu narzędzia, też finansowe.

Pan niedawno powiedział, że zazdrości Legii przychodów. Co dziś Widzew ogranicza, by mieć podobne? Oprócz udziału w europejskich pucharach. Pewnie wielkość stadionu. Ale co jeszcze i gdzie w porównaniu do obecnych przychodów jest sufit?

Jest kilka kategorii. Najmniej zarabiamy na sporcie - na razie jest tu słabo, a każda pozycja wyżej w lidze to większe przychody. Dopiero zaczynamy zarabiać na sprzedaży piłkarzy, a w Polsce to istotne źródło przychodów. Nie ma wspomnianych europejskich pucharów - za czym idzie nie tylko premia od UEFA, ale też dodatkowe dni meczowe. Tylko z tej wyliczanki widać, że chcąc mieć większy przychód, trzeba wzmocnić warstwę sportową. Jeśli chodzi o obszary komercyjne, to mamy szklany sufit w postaci stadionu, bo sprzedajemy wszystko - karnety, SkyBoxy. Stąd temat rozbudowy stadionu.

Na razie inwestycje w siłę drużyny. A później? Zobaczymy

Jaki jest długoterminowy plan Roberta Dobrzyckiego? Michał Świerczewski w Rakowie inwestował bardzo dużo, ale nie kryje, że chciałby, by klub szedł w stronę samowystarczalności. Widzew jest na tym pierwszym etapie. Co dalej?

Z Robertem mamy wspólną filozofię - długoterminowo praca w sporcie się obroni, nawet jeśli krótkoterminowo o sukcesie decyduje, czy piłka po strzale ląduje na słupku, czy w bramce. Przykłady pokazują, że kluby, które zwiększają jakość zespołu, osiągają sukces. I tak na to patrzymy w Widzewie. Jesteśmy aktualnie na pierwszym etapie, w którym trzeba podnieść poziom sportowy, by realizować cele sportowe, ale długoterminowo Widzew jest projektem biznesowym, który będzie się bilansował. I wtedy przyjdzie czas na decyzje właściciela: czy to jest moment, w którym jeszcze trzeba inwestować w pierwszy zespół, czy stabilizować klub i inwestować w inne obszary. Natomiast nie ma dziś jakiegoś sztywnego planu, że Widzew ma się bilansować za trzy, albo za pięć lat. Za wcześnie, by o tym mówić, nie na tym etapie.

Jako prezes Widzewa, ale też kibic tego klubu - byłby pan rozczarowany dziewiątym miejscem? Robert Dobrzycki w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" wspomina o nim w kontekście progresu.

Musimy rozdzielić dwie rzeczy - cele i ambicje. Ambicje Widzewa sięgają mistrzostwa Polski, to nie ulega wątpliwościom. Ale mamy też świadomość, ile pracy jeszcze przed nami. Skąd startowaliśmy. Patrzymy, co się dzieje w innych klubach - one też rosną, kadry się zmieniają, zaktywizował się rynek lokalny, Michał Świerczewski wciąż inwestuje, Lech ma świadomość, jak budować klub. Dlatego przy wysokich ambicjach, nie chcemy pompować balonika na zasadzie: mistrzostwo, albo śmierć. Taki przekaz nie wyjdzie ode mnie, nie wychodzi od właściciela. Dlatego tak mocno mówimy o progresie jako celu.

Jak wygląda zaangażowanie Roberta Dobrzyckiego w Widzew w takiej codziennej pracy?

To najlepszy szef, jakiego kiedykolwiek miałem. Jest mocno zaangażowany w dyskusję, w zderzanie różnych koncepcji, bardzo pomaga, jeżeli chodzi o kontakty biznesowe. Jeżeli potrzebujemy go wciągnąć w różne tematy - zawsze jest dostępny. Rozmawia się z nim po partnersku, ale decyzję zostawia nam. To jest model, który na pewno jest skuteczny - widać to już teraz. Choć oczywiście ostateczne zdanie jest jego prawem i nie wyobrażam sobie, by czegoś ważnego dotyczącego klubu miał nie wiedzieć.

Jak porównać Roberta Dobrzyckiego i byłego właściciela, Tomasza Stamirowskiego?

To zupełnie różne typy osobowości. Łączy ich skala zaangażowania, ale jest kilka różnic. Tomasz chciał być ze wszystkim na bieżąco, jeśli chodzi o obszar finansowy, schodził na dość niski poziom operacyjny. Działa na rynku lokalnym, a Robert międzynarodowo - zatem naturalne jest, że obecny właściciel ma mniej czasu i część odpowiedzialności spoczywa na moich barkach. Ale uważam, że na tamten moment, w którym był Widzew, Tomasz był świetnym właścicielem.

Jesteście z Robertem Dobrzyckim umówieni na jakieś sztywne rozliczenie KPI?

Nie… choć mamy jakieś swoje założenia.

Czyli?

Podnieść jakość zespołu.

Zatem bez sztywnych ram.

Dokładnie. Nie ma tak, że czwarte miejsce - dobrze, a piąte - niedobrze. Oczywiście wyznaczyliśmy sobie cele, ale one dotyczą różnych aspektów, na przykład infrastrukturalnych. Są cele dotyczące podniesienia kapitału, bo nie ma co kryć - Robert już dużo zainwestował w Widzew, a zainwestuje jeszcze więcej. Mam za zadanie pilnować finansów i szeregu innych spraw. Choć rozumiem, że kibiców najbardziej interesuje, czy w tej rozmowie padnie, że walczymy o mistrzostwo lub europejskie puchary.

Powalczyć z czołową piątką

A dziś u progu sezonu, przed pierwszym meczem, które miejsce zadowoli Michała Rydza - prezesa, ale też kibica? Że miejsce niżej już nie zadowoli.

Jako kibic mogę powiedzieć, że chciałbym poczuć, że rywalizowaliśmy z top 5. Nie wiem, do czego nas to doprowadzi - może do ósmego, a może do czwartego miejsca. Ale chciałbym, byśmy mieli poczucie po sezonie, że nie było tak, że pojechaliśmy na Raków, Legię, Lecha, a my nawet nie podjęliśmy rękawicy. Jeśli podejmiemy i da nam to europejskie puchary - świetnie. Jeśli nie - będziemy oceniać kontekst całego sezonu.

To moment, w którym kontekstowo pasuje mi pytanie podesłane przez czytelnika. Czy jeśli Widzew po rundzie jesiennej będzie miał dużą szansę na mistrza/puchary, to czy zaryzykujecie w zimowym okienku, aby wzmocnić kadrę i przybliżyć Widzew do realizacji celu?

Tak.

Wrócimy do tego, ale od razu drugie, pokrewne pytanie: czy jeśli Widzew po rundzie jesiennej będzie miał duże problemy i będzie nisko w tabeli, to czy sprowadzicie kolejnych piłkarzy, czy po prostu dogracie sezon bez presji na wynik?

Oba pytania dotyczą tego samego, czyli czy jesteśmy gotowi na podnoszenie jakości zespołu w zależności, jak się ułoży sezon. Odpowiedź brzmi w obu przypadkach: tak.

Brzmi jak marzenie kibica Widzewa. I chyba każdego kibica klubu Ekstraklasy.

Nie ma co ukrywać - dziś obecność Roberta Dobrzyckiego dała komfort. Dziś jest etap inwestowania, później będzie etap rozliczania i dalszych decyzji. W tej sytuacji trudno budować strategię pięcioletnią.

Ewolucja bardziej ryzykowna od rewolucji

A jak w ogóle trener Sopić zapatruje się na tyle zmian w kontekście budowania drużyny? Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z Dawidem Szwargą po jego sezonie w Rakowie w roli jedynki, i powiedział, że jedną z przyczyn spadnięcia na siódme miejsce było zbyt wiele transferów do klubu. Wy tamte zmiany w Rakowie przebijecie.

Były dwie strategie - albo ewolucji, gdzie ryzykiem było, że zmian będzie za mało, albo rewolucji, gdzie ryzyko polegało na tym, że zmian będzie za dużo.

Ewolucja - tak czuję - byłaby stagnacją.

Tak. Poza tym moją rolą, jako prezesa klubu, jest zdejmowanie ryzyk. Dla mnie większym jest niepodnoszenie jakości. Wolę wziąć na siebie ryzyko zbyt wielu zmian, nawet jeśli zgadzam się ze słowami trenera Szwargi, że to może rodzić problemy.

Jak w ogóle układa się współpraca z Żeljko Sopiciem? Trener sprawia wrażenie bezpośredniego - jak mu coś nie pasuje, to komunikuje to głośno.

Jest szczery, bezpośredni, ale też uczciwy w kontakcie. Lubię takie typy osobowości. Nigdy nie mieliśmy ze sobą problemów, tak samo na linii trener - dyrektor sportowy. Trener Sopić jest oceniany nieco stereotypowo przez swoją aparycję, ale jeśli ktoś go poznał, to wie, że to fajny facet, z dużym poczuciem humoru i niezłym żartem.

Wracając do transferów. Konkretnie - ile jeszcze was czeka i na jakie pozycje?

Nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że napastnik, środkowy obrońca i środkowy pomocnik. Docelowo chcemy mieć 11-12 transferów zrobionych łącznie na koniec okienka.

Do kiedy dajecie sobie czas na zamknięcie wszystkich tematów?

Chcielibyśmy jak najszybciej, ale nie ma co kryć, że jeśli chodzi o pomocnika i obrońcę, to kwestie najbliższych tygodni. Natomiast napastnik z grona tych, których chcielibyśmy pozyskać - a idziemy po naprawdę określoną jakość - to są tematy trudne. Nawet nie tyle finansowo, co w kwestii przekonania go, by przyszedł do Polski.

Widzew będzie miał napastnika-kozaka?

Czyli mówimy o naprawdę dużym kozaku, bo przecież piłkarze ze średnich lig jednak do Polski trafiają i nie mają obaw.

Na pewno w pierwszej kolejności patrzymy na napastników, którzy potrafią zdobywać bramki. A tacy napastnicy mają bardzo dużą opcję na rynku. Jak spojrzymy, na zawodników, którzy zazwyczaj trafiali do Ekstraklasy, to byli to nieźli piłkarze, ale ich ostatnie sezony pod kątem strzelania bramek nie zachwycały. Nawet Koulouris, który regularnie strzelał w Atromitosie, później zaliczył niezbyt udane sezony. A my z kolei patrzymy na takich, którzy w swojej najnowszej historii pokazali coś ekstra. Wielu z nich ma ważne kontrakty, więc musimy trochę pokopać się z ich klubami, bo zakładam - że skoro dany napastnik strzelił w ostatnim sezonie kilkanaście bramek, klub nie chce go tracić. Tak było w przypadku Omonii i Mariusza Stępińskiego. Jak już pozyskamy tego rodzaju snajpera, będzie to taka perła w koronie. Oczywiście mamy o tyle komfort, że Bergi (Sebastian Bergier - przyp. red.) wygląda bardzo dobrze i już w poprzednim sezonie pokazał, ze może dać sporo GKS-owi.

Spytam wprost - jak sprowadzicie napastnika i kibic spojrzy na jego CV, to będzie mógł powiedzieć: ale kozak?

Mam z tym problem o tyle, że nie wiem, kogo kibice określają jako kozaka, ale jeśli przykładowo na to miano zasłużył Lindon Selahi, to myślę, że napastnika też tak zakwalifikują.

Czemu odstąpiliście od transferu Noaha Ohio, czyli uczestnika tegorocznego Euro U-21 w barwach Holandii?

Tam były wątpliwości dotyczące jego podejścia i zaangażowania do pracy. I tego, czy on przyjdzie tutaj i będzie chciał być dwoma rękami w projekcie. Dyrektor sportowy nie do końca miał feeling, że to będzie to, a nie do końca chcieliśmy mieć zawodnika, który jest tu tylko dla pieniędzy, albo traktuje Widzew, jako krótkoterminowy przystanek, bo uważam, że udało nam się stworzyć grupę ludzi, którzy są głodni sukcesu, treningu.

Mieliście w tym okienku jakieś duże nazwiska, które przewinęły się w rozmowach w kontekście transferu do Widzewa?

Myślę, że tak.

Jakiś konkretny przykład?

Generalnie odrzucaliśmy CV zawodników 33-letnich, którzy są znani, ale od dawna na zakręcie. Natomiast takim najmocniejszym zawodnikiem, którego byliśmy blisko, był Lukas Kalvach, kapitan Viktorii Pilzno, który ostatecznie wybrał kontrakt życia w Katarze. To był temat na wysokim poziomie zaangażowania - był bezpośredni kontakt z zawodnikiem, negocjacje, ostatecznie piłkarz decydował między nami, a Katarem. I jeśli uczciwie powiedział nam, jak wyglądała tamta propozycja, to nie dziwię się, że mając rodzinę z niej skorzystał.

Inny czytelnik podrzucił pytanie: dlaczego zrezygnowaliście z Perisicia i Rakiticia? Wykorzystam je, by spytać, czy Widzew jest na półce klubów, które mogą myśleć o sprowadzaniu mega gwiazd, ale będących już po 30-stce, czy to was zup pełnie nie interesuje choćby z biznesowego punktu widzenia?

Nie chcemy robić czegoś takiego… Aczkowiek Ivan Perisić to podstawowy zawodnik PSV Eindhoven, który robi tam kolosalną różnicę. Można więc zadać sobie pytanie, czy wiodący piłkarz PSV spojrzy w ogóle na polską ligę, niezależnie, jakie pieniądze zaoferujemy. Niektóre plotki naprawdę trzeba dzielić przez dwa.

Nowy dyrektor sportowy otworzył jakieś drzwi, które do tej pory były zamknięte?

Na pewno samym swoim działaniem pokazuje, że możliwości się rozszerzyły. Siatka kontaktów, opcje dotarcia do klubów, są znacząco większe. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Niko kogoś zna albo bezpośrednio, albo zna kogoś, kto zna kogoś. To nas bardzo uwiarygadnia w oczach zawodników. Mamy zresztą pierwszy sukces na tej linii, bo Lindon Selahi - abstrahując od jego relacji i znajomości z trenerem Sopiciem, który zaangażował się w ten transfer - trafił do nas, mimo ofert z Serie A. Także dlatego, że świetne kontakty uruchomił Niko.

Widzew może przelicytować każdego?

W mediach pojawiały się informacje, że polskie kluby już teraz mają problem z wami i walką na oferowane kontrakty zawodnikom. Macie możliwość przelicytowania każdego, jeśli uznacie to za opłacalne?

Nie wiem, czy każdego, ale jesteśmy w stanie zaoferować bardzo dobre warunki. Ale pod jednym warunkiem: jeżeli uważamy, że zawodnik na to zasługuje. Nie chcemy budować kominów płaconych, rozwalać grupy. No i nie możemy tego zrobić nie oferując na przykład Franowi Alvarezowi nowego kontraktu. Dlatego przedłużyliśmy go o kolejne trzy lata - by zawodnicy odgrywający wiodącą rolę, którzy zarabiali mniej, bo znaleźli się w Widzewie w innym momencie, nie czuli, że są niedoceniani.

O Mariusza Fornalczyka przelicytowaliście Lecha?

Nie wiem, jaką miał tam ofertę, ale wiem, że u nas dostał takie warunki, na jakie zasłużył, i jednocześnie nie zaburzyliśmy struktury płacowej w Widzewie. Nie ma co ukrywać - bardzo go chcieliśmy.

Jak dużo razy odczuł pan w trakcie tego okienka - czy to ze strony klubów, czy zawodników i ich agentów - że skoro przychodzi Widzew, to trzeba zawołać więcej?

W pierwszym tempie wiele razy. Później się unormalizowało. Poza tym rynek zauważył i zrozumiał, że możemy przebierać w znacznie większej liczbie propozycji. Nie mamy nożna na gardle, nie będziemy przelicytowywać, bo mamy trzech-czterech ciekawych kolejnych zawodników, jakich możemy brać pod uwagę.

Co z Dawidem Kownackim do Widzewa? Kilka dni temu mówił pan o tym transferze jako realnym. Zmieniło się coś?

Na razie nie. Mamy też inne opcje, jeśli chodzi o napastników. Jesteśmy bardzo aktywni, jeśli chodzi o weryfikowanie możliwości pozyskania piłkarzy z tych pozycji, więc dużo rzeczy się aktualnie procesuje.

Gdyby pan miał wytypować, czy to Widzew będzie klubem, który pobije nowy rekord Ekstraklasy, jeśli chodzi o wartość transferu - co by pan powiedział?

W przyszłości może się tak wydarzyć, ale dziś chyba nie byłoby to zasadne - nie rywalizujemy w europejskich pucharach i musimy całościowo podnosić poziom drużyny.

Z jakim budżetem przystępujecie do nowego sezonu?

To zależy od tego, jak zamkniemy okienko. Mamy z właścicielem ustalony pewien poziom i jeśli do niego nie dojdziemy - to OK. Jeśli go przekroczymy - też OK. Grunt, by zrobić to mądrze. Jestem w bieżącym kontakcie z Robertem, który wie, w jakim kierunku to idzie, ale uczciwie na to pytanie będę mógł odpowiedzieć po 9 września, gdy zamknie się okienko transferowe.

Ależ ma pan komfort. To brzmi jak budżet z gumy.

Ale nie chciałbym spłycać tego do pieniędzy właściciela. Dla Roberta to coś więcej - projekt misyjny i emocjonalny. I tego można zazdrościć nam bardziej niż pieniędzy.