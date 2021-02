Michał Listkiewicz do Czesława Michniewicza: Teraz leżę i kwiczę

Michał Listkiewicz to kolejna znana postać polskiego futbolu, która została zainfekowana koronawirusem. Teraz przestrzega innych przed lekceważeniem zagrożenia. Zwrócił się również bezpośrednio do trenera Legii Warszawa, Czesława Michniewicza.

"Doigrałem się, dopadł mnie koronawirus, siedzę w domu nadrabiając zaległości w lekturze i rozsyłając apele do znajomych, by uważali, stosowali się do sanitarnych obostrzeń, nie szpanowali. Dziękuję ozdrowieńcom za cenne rady o rekonwalescencji. Boję się teraz nie o siebie, a o ludzi, z którymi spotykałem się ostatnio" - pisze były prezes PZPN w felietonie dla "Super Expressu".

Listkiewicz skończy w tym roku 68 lat. Jest więc w grupie wysokiego ryzyka. Nie zdążył przyjąć szczepionki, więc musi teraz liczyć na siły własnego organizmu.

Uległ zakażeniu, mimo że stosował się do obowiązujących reżimów sanitarnych. Nie rozumie tych, którzy podchodzą do zagrożenia z zadziwiającą beztroską.

"Razi mnie dezynwoltura trenera Michniewicza. Podobno na zgrupowaniu w Emiratach nie nosił maseczki, a kichał i prychał jak Smok Wawelski. Pracownicy i piłkarze zakazili się od szejka arabskiego? Czesławie Zacny! Ja też szydziłem z wirusa, teraz leżę i kwiczę" - pisze Listkiewicz.

Krótko przed minionym weekendem pojawiły się doniesienia o zgoła sensacyjnym przebiegu obozu przygotowawczego Legii w Dubaju. Jak opowiadali anonimowo uczestnicy zgrupowania, trener Michniewicz wykazywał oznaki choroby COVID-19, kompletnie lekceważąc środki ostrożności i zdrowie swoich podopiecznych oraz współpracowników. Część z nich również zaraziła się wirusem.

Szkoleniowiec wszystkiemu zaprzeczył i zapewnił, że był i jest zdrowy. Legia odmówiła jednak wglądu do wyników do jego badań.

W niedzielę obrońcy tytułu przegrali z Podbeskidziem Bielsko-Biała 0-1 na inaugurację tegorocznej fazy rozgrywek Ekstraklasy.

