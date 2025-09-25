Miarka się przebrała. Jagiellonia reaguje po tym, co zrobili kibice Legii

Po walce w eliminacjach europejskich pucharów Legia i Jagiellonia musiały rozegrać zaległą kolejkę Ekstraklasy. Obie ekipy zmierzyły się ze sobą w środowy wieczór. Po 90 minutach na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis, mimo że Bernardo Vital trafił do siatki. Gol nie został jednak uznany, ponieważ Portugalczyk znajdował się na pozycji spalonej.

Wówczas na murawie zawrzało. Atmosferę podkręcać miał Afimico Pululu. Według doniesień medialnych napastnik białostockiej drużyny uśmiechał się do kibiców zasiadających na "Żylecie" oraz wykonywał gesty rękami. Ci odpowiedzieli masą wyzwisk, niestety również tych rasistowskich.

Jerzy Brzęczek skomentował zwolnienie z kadry. "Mam żal do słów o marazmie". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

To nie koniec skandalu. Jagiellonia reaguje. "Rasizm nigdy nie będzie akceptowany"

"Znowu nic się nie zmienia, przymykacie na to oko. Pora się obudzić. Jestem czarny. Jestem dumny, że jestem czarnym mężczyzną i Afrykaninem. To nie pierwszy raz, gdy takie coś przytrafiło mi się na stadionie, ale dosyć tego. Jestem tu po to, żeby grać i cieszyć się futbolem. Nic więcej" - taki wpis pojawił się na profilu Innstagram Pulu po zakończonym meczu z Legią.

Wydawało się, że będzie to koniec całej burzy, jednak Jagiellonia w mediach społecznościowych opublikowała oficjalne stanowisko w tej sprawie. Klub podkreślił, że nie godzi się na rasistowskie incydenty, których ofiarami są jego piłkarze.

"Jagiellonia Białystok stanowczo i jednoznacznie potępia wszelkie przejawy rasizmu w sporcie i życiu codziennym. Każdy akt dyskryminacji uderza nie tylko w osoby, które jej doświadczają, ale także w wartości, które powinny być fundamentem futbolu - szacunek, równość i solidarność" - czytamy.

Rozwiń

"Jako Klub wyrażamy pełną solidarność ze wszystkimi, którzy muszą mierzyć się z tego typu zachowaniami. Podkreślamy, że rasizm nigdy nie będzie akceptowany ani usprawiedliwiany. Piłka nożna ma łączyć ludzi, a nie ich dzielić, dlatego naszym obowiązkiem jest jednoznaczny sprzeciw wobec wszelkich form dyskryminacji" - dodano.

W komentarzach internauci i kibice spierają się, czy faktycznie zagorzali fani Legii Warszawa obrazili zawodnika Jagiellonii na tle rasistowskim.

Afimico Pululu Grzegorz Wajda East News

Afimico Pululu Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Afimico Pululu Deposit/East News East News