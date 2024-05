Miał trafić do Legii, ale doszło do zmiany planów. Hiszpan w drodze do Ekstraklasy

Julio Alonso od poprzedniego lata wiązany jest z przenosinami do PKO BP Ekstraklasy. To, co nie udało się rok temu, powinno ziścić się w najbliższych tygodniach. O usługi lewego defensora walczą dwa utytułowane polskie kluby: Widzew Łódź i Legia Warszawa. Hiszpańskie media zaręczają jednak, że 25-latek podjął już decyzję na temat swojej przyszłości. Wpływ na to miała możliwość spotkania się z byłymi kolegami z Albacete Balompie.