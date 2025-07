Lech Poznań zakończył ubiegłą edycję Ekstraklasy na pozycji lidera tabeli. Oznacza to, oczywiście mistrzostwo Polski oraz idącą za nimmożliwość walki o awans do tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. 13 lipca podopieczni trenera Nielsa Frederiksena rozegrają także mecz o Superpuchar Polski, w którym to zmierzą się z Legią Warszawa. Kilka dni później zainaugurują oni kolejną edycję Ekstraklasy, a uczynią to w meczu z Cracovią. Nic więc dziwnego, że poznańscy zawodniczy rozpoczęli intensywne przygotowania do wznowienia rozgrywek.