Miał kupić Pogoń, teraz celuje w inny klub Ekstraklasy. Biznesmen mówi o tym wprost

Haditaghi na początku roku wycofał się z chęci kupna Pogoni

Pod koniec 2024 roku kibice Pogoni Szczecin ucieszyli się, słysząc, że klub poszukuje nowych właścicieli. Większość fanów nie ma wątpliwości, że klubowi potrzebny jest nowy impuls, by "Portowcy" zaczęli sięgać po trofea, a nie jedynie walczyć o nie, by ostatecznie ulec. Wówczas z chęcią inwestycji zgłosił się Alex Haditaghi. Kanadyjski przedsiębiorca miał być nadzieją na lepsze jutro. Ta zgasła jednak już na samym początku stycznia. Wówczas Piotr Koźmiński z portalu Goal.pl przekazał, że Haditaghi ostatecznie wycofał swoją propozycję. "Zrezygnował, argumentując to niepewnością co do transparentności i sposobem zarządzania klubu" - mogliśmy wówczas przeczytać. Na sprawę zareagował też sam klub.