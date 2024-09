Miał być liderem, a odchodzi. I to gdzie. Klub Ekstraklasy sam to potwierdził

Feralny piątek 13-ego dla kibiców Górnika. Co za wieści po porażce

Nascimento opuszcza Górnik. "Ma nowe wyzwanie"

Filipe Nascimento ma nowe wyzwanie. Nie ma go w klubie. Pojechał do nowego klubu przejść badania lekarskie i nie będzie go z nami

Kibice mieli nadzieję, że 29-latek swoją klasą wspomoże pogrążoną w problemach drużynę. Tymczasem przenosi się do Egiptu, gdzie okno transferowe zostanie zamknięte dopiero 30 września. Trudno zakładać, by zabrzanom udało się znaleźć odpowiedniego następcę, skoro w większości poważnych lig już od jakiegoś czasu nie można przeprowadzać operacji transferowych. Nie ulega wątpliwości, że Górnik skorzystał z okazji, by zarobić na podopiecznym. Jego umowa obowiązuje zaledwie do 30 czerwca 2025 roku, więc była to jedna z ostatnich okazji, by za jego odejście zainkasować jakąkolwiek kwotę. Aspekt finansowy raczej nie przemówi jednak do rozeźlonych kibiców.