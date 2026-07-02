Górnik Zabrze już wkrótce rozpocznie walkę o Ligę Mistrzów. Pierwszym rywalem wicemistrzów Polski w eliminacjach będzie słynne tureckie Fenerbahce. Klub zarządzany od niedawna przez Lukasa Podolskiego pracuje nad transferami. Jeden z nich miał okazać się rekordowym w skali całego klubu.

Jeszcze w czerwcu znany dziennikarz Rudy Galetti informował na portalu "X" o hicie transferowym, którego realizacji Górnik był szalenie blisko. Zabrzanie chcieli sprowadzić do klubu Brazylijczyka Joao Victora, który dotychczas reprezentował barwy węgierskiego ZTE.

22-latek miał trafić do Ekstraklasy za rekordowe w skali Górnika 1,5 miliona euro wraz z bonusami. Wiele wskazuje na to, że z tego transferu nic nie wyjdzie. Do akcji wkroczył klub z Izraela, który podbił cenę i ostatecznie podkradł Górnikowi piłkarza.

Nie będzie rekordu transferowego Górnika. Plany pokrzyżował klub z Izraela

Galetti donosi o nagłym zwrocie akcji w związku z transferem Brazylijczyka. Okazuje się, że Hapoel Beer Szewa przebił ofertę Górnika i wygrał walkę o zakontraktowanie 22-latka. Mistrz Izraela ma zapłacić ZTE 1,7 miliona euro. Umowa pomiędzy klubami zawiera również klauzulę odsprzedaży wynoszącej 20%.

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Niedługo po tym wpisie Hapoel potwierdził całą transkację. Brazylijczyk w sobotę ma dołączyć do zespołu przebywającego na zgrupowaniu w Polsce. Wówczas jego transfer zostanie ostatecznie sfinalizowany.

Joao Victor miał być kolejnym wzmocnieniem Górnika. Zdobywca Pucharu Polski dokonał już latem kilku ruchów transferowych. Zespół Michala Gasparika wzmocnili m.in. pozyskany za darmo z Legii Warszawa Kacper Urbański, Erik Prekop ze Slavii Praga czy 18-letni Chorwat Igor Durdov.

Za tego ostatniego Górnik zapłacił Hajdukowi Split 900 tysięcy euro, a w przypadku bonusu całkowita kwota transferu wyniesie 1,3 miliona euro. Jak podają "Meczyki" dotychczas rekordem transferowym Zabrzan było 740 tysięcy euro wydane za Lawrence'a Ennaliego.

Górnik przebywa obecnie na zgrupowaniu w Austrii. Następne tygodnie będą dla nich wyjątkowo pracowite. Już 14 lipca Górnik zagra w Superpucharze z mistrzem Polski Lechem Poznań. Później rozegrany zostanie wspomniany dwumeczu z Fenerbahce, a pomiędzy tymi spotkaniami Zabrzan czeka inauguracja sezonu z wracającym do Ekstraklasy Śląskiem Wrocław.

Pierwsze kilka minut należało do Górnika Zabrze Monika Wantoła INTERIA.PL

Lukas Podolski w barwach Górnika Zabrze Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter





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