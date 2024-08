Miał być hit Ekstraklasy, wyszło rozczarowanie. Raków ma czego żałować

Dużo walki, mało konkretów w pierwszej połowie

Trenerzy zdawali sobie sprawę, że piątkowe zwycięstwo pozwoli każdej ze stron zrównać się punktami z Jagiellonią Białystok i zdecydowanie poprawić morale. Być może to z tego powodu w pierwszej połowie oglądaliśmy mecz, w którym każda ze stron zostawiła na boisku dużo zdrowia, za to okazji podbramkowych było jak na lekarstwo. Jedyny celny strzał przed przerwą oddał w 23. minucie Ante Crnac , ale w tej sytuacji świetnie zachował się Bartosz Mrozek. By sięgnąć po komplet oczek, któraś ze stron musiała w drugiej połowie przejąć inicjatywę.

Raków przejął inicjatywę, ale bramek i tak nie oglądaliśmy

Po zmianie stron to znowu Crnac jako pierwszy dał znak do ataku - choć trzeba było na to czekać niemal kwadrans. Chorwat uderzył z dystansu i po raz kolejny zmusił do interwencji golkipera "Kolejorza". To był niezły moment dla Rakowa, bo po chwili groźnie uderzał też Władysław Koczerhin, ale tablica wyników wciąż wskazywała na bezbramkowy remis.