Miał być gwiazdą polskiej piłki. Sensacyjne doniesienia. Klub rozwiązuje umowę

Na Euro 2024, które przecież nie było wcale tak dawno, Kacper Urbański był postrzegany jako największa młoda gwiazda polskiej piłki. Wówczas był on zawodnikiem włoskiej Bologni, gdzie przenosił się definitywnie po wcześniejszych wypożyczeniach z Lechii Gdańsk.

W pewnym momencie jego kariera we Włoszech się załamała. Młody reprezentant Polski miał wielki problem z powrotem do reprezentacji, ponieważ w klubie nie łapał żadnych minut. Jego transfer do Monzy nie okazał się zbawieniem, a wręcz przeciwnie.

We wrześniu 2025 roku zapadła decyzja, że w tym momencie warto jest zrobić krok wstecz, aby później wykonać dwa do przodu. Kacper Urbański udał się więc do Legii Warszawa, aby odbudować swoją formę i powalczyć o kolejny zagraniczny transfer za jakiś czas.

W Legii Urbański jednak nie błyszczał. W tym czasie rozegrał 28 meczów, które złożyły się na tylko 1427 minut. Zdobył gola, dołożył trzy asysty, ale jego pobyt przy Łazienkowskiej trudno było uznać za udany.

Kacper Urbański odchodzi z Legii. Radykalne rozwiązanie

O pobycie tym możemy pisać już w czasie przeszłym. Wygląda bowiem na to, że Marek Papszun nie widzi Kacpra Urbańskiego w planach na kolejny sezon. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl podaje, że umowa polskiego pomocnika z Legią zostanie rozwiązana.

- To trudna decyzja, ale po analizie Legia rezygnuje z Urbańskiego świadomie. Schodzi z jego wysokiej pensji, bo zarobki pomocnika są jednymi z największych w drużynie, a jego wkład w wyniki był znikomy. Za zaoszczędzone pieniądze z budżetu płacowego klub zamierza zatrudnić pasującego do gry Papszuna środkowego pomocnika - podaje Tomasz Włodarczyk.

Dziennikarz decyzję tę określa jako brutalną i szokującą. Z pewnością rozwiązanie, na jakie postawiono, jest radykalne. Marek Papszun w maju swoją porażką określił to, że nie udało mu się "zbudować" Urbańskiego w taki sposób, by był on kluczowym zawodnikiem Legii.

Aktualizacja 10:23:

Chwilę później na profilu FootballScout na portalu X pojawiła się informacja, że Kacper Urbański przeniesie się do Górnika Zabrze. - W grze była także Korona Kielce, lecz projekt klubu ze Śląska, który gra w pucharach przekonał zawodnika - czytamy.

Radovan Pankov i Kacper Urbański Tomasz Jedrzejowski/REPORTER East News

Kacper Urbański FOTO OLIMPIKNurPhotoNurPhoto via AFP AFP

Kacper Urbański PIOTR MATUSEWICZPiotr MatusewiczDPPI via AFP AFP





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