Maj 2022 roku okazał się sądny dla Wisły Kraków. "Biała Gwiazda" prowadzona wówczas przez byłego selekcjonera reprezentacji Polski Jerzego Brzęczka po wielu latach obecności pożegnała się z rozgrywkami Ekstraklasy. W Krakowie bardzo szybko zaczęto myśleć o jak najszybszym powrocie. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna, a kolejni szkoleniowcy musieli przełknąć gorycz porażki.

Brakiem awansu kończyły się kadencję Radosława Sobolewskiego, Alberta Rude oraz Kazimierza Moskala. We wrześniu 2024 roku zdecydowano się postawić na Mariusza Jopa, byłego defensora reprezentacji Polski będącego dotychczas asystentem w sztabie szkoleniowym Wisły.

Jego pierwsza próba powrotu do Ekstraklasy zakończyła się fiaskiem w postaci przegranej w półfinale baraży z Miedzią Legnica. Pomimo tego Jarosław Królewski dał Jopowi kredyt zaufania, który szkoleniowiec spłacił w zmierzającym do końca sezonie.

Wisła Kraków tuż po awansie do Ekstraklasy sonduje rynek trenerski

Wisła w pewnym momencie wręcz zdominowała rywalizację na poziomie Betclic 1. Ligi. W przypadku Krakowian szczególnie imponująca była pierwsza połowa sezonu. W nowym roku "Białej Gwieździe" zdarzyły się wpadki, lecz przewaga wypracowana na przestrzeni całego sezonu pozwoliła na świętowanie awansu. Ten został ostatecznie przesądzony 8 maja, gdy Wisła wygrała na swoim stadionie 2:0 z Chrobrym Głogów.

Awans do Ekstraklasy wiąże się z koniecznością dokonania licznych wzmocnień kadrowych. W tle cały czas toczy się również sprawa potencjalnego zainwestowania w klub przez aktualnego właściciela Wieczystej Kraków Wojciecha Kwietnia. Jak na antenie "Kanału Sportowego" przekazał Mateusz Borek, Wisła rozglądała się również na rynku trenerskim. Trop wiedzie m.in. do Ekstraklasy.

- W Wiśle Kraków są bardzo mocno "algorytmiczni", Bardzo mocno wszystkie rzeczy analizują - każdy konkretny mecz, a nawet każdy konkretny trening. Nie wiem, kto to opiniuje, ale słyszałem, że bardzo mocno sondowany był temat Mateusza Stolarskiego z Motoru Lublin, czy on mógłby ewentualnie pracować w Wiśle Kraków - zdradził Borek.

Adam Sławiński błyskawicznie skontrował zapewniając, że Motor nie będzie chciał oddać swojego aktualnego trenera. W kontekście potencjalnej pracy w Wiśle Borek wymienił również nazwisko Alberta Rude, byłego szkoleniowca Wisły bardzo mocno cenionego przez Jarosława Królewskiego. Hiszpan miał być obecny na jednym z ostatnich treningów.

Faktem jest, że umowa Jopa z Wisłą wygaśnie z końcem czerwca i póki co nie została przedłużona. Wydaje się mało prawdopodobnym, że Jarosław Królewski zrezygnuje z Jopa tuż po tym, jak wywalczył upragniony awans do Ekstraklasy. Dopóki jednak klub oficjalnie nie poinformuje o kontynuowaniu współpracy z Jopem, sprawa cały czas pozostanie otwarta.

Mariusz Jop

Mateusz Stolarski

Jarosław Królewski





