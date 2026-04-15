Media: Znany komentator zwolniony z Canal+. Wstrząsające słowa na antenie

Wojciech Jagoda to jeden z najbardziej rozpoznawalnych komentatorów sportowych w Polsce. W ostatnim czasie pracował w stacji Canal+ Sport. Jak informuje serwis Meczyki.pl, w środę poinformowano go o zakończeniu współpracy w trybie nagłym.

63-letni sprawozdawca komentował głównie mecze piłkarskiej Ekstraklasy. W miniony weekend obsługiwał spotkanie Widzew Łódź - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (1:0). W trakcie transmisji wypowiedział zdanie, które jednoznacznie oburzyło widzów.

Media: Wojciech Jagoda nie jest już pracownikiem Cana+ Sport. To pokłosie jednego zdania, które padło na antenie

- Ależ silny fizycznie jest Kamil Zapolnik. Odbijają się od niego piłkarze Widzewa Łódź jak dzieci od rozpędzonego pociągu. Naprawdę, nie wygląda na aż tak silnego - rzucił w pewnej chwili Jagoda.

Być może w tamtym momencie nie miał świadomości, jak bardzo niestosowna była jego wypowiedź. Jednak uzmysłowił to sobie jeszcze w trakcie transmisji. Oburzenia nie kryli bowiem widzowie. Media społecznościowe zalała fala wpisów wyrażających skrajną dezaprobatę.

Jagoda odniósł się do incydentu w rozmowie z Kanałem Sportowym.

- Świat byłby taki sam, gdybym tego nie powiedział. Chciałem to oddać najlepiej jak potrafię. Być może nie potrafię. Bez złych intencji, bez złych skojarzeń - oznajmił doświadczony dziennikarz.

Nie znalazł jednak zrozumienia u szefostwa stacji. W środę pracownicy Canal+ Sport mieli otrzymać drogą mailową informację o pożegnaniu z Jagodą.

W ostatnim czasie nie było to pierwsze tego typu zdarzenie z udziałem komentatora tej samej telewizji. Kiedy na niefortunny żart na antenie zdobył się Bartosz Ignacik, w przestrzeni wirtualnej również wybuchła burza. W tym przypadku obyło się bez utraty miejsca pracy.

Wojciech Jagoda (z prawej) w towarzystwie redakcyjnego kolegi Żelisława Żyżyńskiego

Paulina Czarnota-Bojarska podsumowuje 28. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. WIDEO Paulina Czarnota Bojarska INTERIA.TV