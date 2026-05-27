Media: Właściciel Wieczystej już przekazał to piłkarzom. Jednoznaczny komunikat

Bartłomiej Wrzesiński

Zawodnicy Wieczystej Kraków w czwartek zagrają w półfinale baraży o awans do Ekstraklasy. Pierwszoligowiec stoi przed szansą na historyczny sukces. W tle cały czas są pogłoski o zainwestowaniu właściciela Wieczystej w Wisłę Kraków, co dla beniaminka miałoby oznaczać relegację do czwartej ligi. W przededniu starcia z Polonią Warszawa kulisy życia szatni Wieczystej zdradził Adam Marciniak. Były piłkarz w "Kanale Sportowym" opowiedział co piłkarze usłyszeli od Wojciecha Kwietnia.

Piłkarze Wieczystej Kraków w żółto-czarnych strojach wychodzą na boisko przed meczem.
Zawodnicy Wieczystej Kraków

Bezpośredni awans do Ekstraklasy wywalczyli już piłkarze Wisły Kraków oraz Śląska Wrocław. "Biała Gwiazda" wraca do elity po czteroletniej przerwie. Absencja Wrocławian trwała znacznie krócej, bo zaledwie rok. O ostatnie dostępne miejsce w barażach zawalczą cztery najwyżej sklasyfikowane drużyny. W czwartek naprzeciw siebie staną najpierw zawodnicy Chrobrego Głogów oraz ŁKS-u Łódź. W drugim starciu Wieczysta Kraków podejmie na stadionie Wisły Polonię Warszawa.

O krakowskim zespole w ostatnich tygodniach było niebywale głośno. Wszystko za sprawą medialnych pogłosek dotyczących zainwestowania w Wisłę Kraków właściciela Wieczystej Wojciecha Kwietnia. Ten ruch jednocześnie miałby sprawiać, że Wieczysta bez względu na osiągnięty wynik sportowy zostanie przesunięta do IV ligi.

W ostatnim czasie temat nieco ucichł, a zawodnicy Kazimierza Moskala wyraźnie zyskali wiatru w żagle. Ostatecznie zajęli trzecie miejsce w tabeli, co daje im przywilej rozegrania półfinału oraz potencjalnego finału na własnym terenie.

W tym tygodniu kibice Wieczystej otrzymali kolejną dobrą wiadomość. Klub pomimo początkowych problemów ostatecznie otrzymał licencję na grę w Ekstraklasie. Pierwszy wniosek został odrzucony z powodu braku utworzenia spółki akcyjnej. Ostatecznie licencja została przyznana z nadzorem prawnym oraz infrastrukturalnym. Wieczysta wróci również do swojego miasta, bowiem jako domyślny obiekt zaakceptowano Synerise Arenę Kraków.

Cała sytuacja wokół Wieczystej jest jednak owiana aurą niepewności. Mówił o tym m.in. Michał Pazdan. Były reprezentant Polski na łamach TVP Sport przyznał, że ten nastrój udziela się jego kolegom w szatni. - Zagraniczni piłkarze pytają się mnie, co się dzieje, ja im coś odpowiadam, a za kilka dni wszystko zmienia się o 180 stopni - przyznał Pazdan.

Sam Pazdan przyznał jednak, że Wieczysta jest zmobilizowana do walki o Ekstraklasę. Jasno świadczą o tym nowe doniesienia z szatni krakowskiego klubu przekazane w "Kanale Sportowym" przez Adama Marciniaka. Wedle jego informacji Kwiecień poinformował swoich zawodników, że w przypadku awansu do Ekstraklasy wszelkie premie zostaną wypłacone. W praktyce jednak wciąż nie rozwiązuje to ich najbliższej przyszłości.

- Piłkarze Wieczystej grają o awans i o pieniądze. Dostali informację od właściciela, że jeśli wywalczą awans, to wszelkie premie zostaną wypłacone. Mają świadomość, że po prostu grają o swoje finanse. Natomiast niepewność też jest, bo piłkarze nie wiedzą, co ich czeka - pojawiają się u każdego z nich myśli, co będzie od lipca? - stwierdził Marciniak.

Mecz Wieczystej z Polonią Warszawa odbędzie się w czwartek 28 maja o godz. 20:30. Relacja "na żywo" będzie dostępna w serwisie Interia Sport. Finał baraży o Ekstraklasę zostanie rozegrany z kolei w niedzielę 31 maja o godz. 20:45.

Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę podczas meczu, jeden ubrany w czerwony strój, drugi w żółty, widoczny dynamiczny moment walki na boisku, w tle pozostali zawodnicy i bramka
Wieczysta Kraków - Wisła KrakówMICHAL KLAG/REPORTEREast News
Trener Wieczystej Kraków Kazimierz Moskal
Trener Wieczystej Kraków Kazimierz MoskalWOJCIECH MATUSIK / POLSKAPRESS/Polska Press/East NewsEast News
Dwóch piłkarzy w sportowych strojach stoi na murawie boiska, jeden ubrany w żółto-czarą koszulkę z numerem 7, drugi w czerwoną z numerem 9, widoczny sędzia oraz fragment innych zawodników w tle.
Michał Pazdan i Angel Rodado - gwiazdorzy Wieczystej Kraków i Wisły Kraków


