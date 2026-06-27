Tego typu osiągnięcie to oczywiście powód do dumy, ale też perspektywa zupełnie nowych wyzwań. Utrzymanie się w elicie krajowego futbolu zdecydowanie nie należy bowiem do łatwych zadań. Włodarze krakowskiej ekipy wiedzą o tym doskonale. Już od pewnego czasu prowadzą oni przebudowę swojej kadry. Pomiędzy falami odejść pojawiają się naturalnie również nazwiska piłkarzy, którzy w sezonie 2026/2027 potencjalnie mogą zasilić szeregi Wieczystej.

Wieczysta planuje prawdziwy hit. To nazwisko zna każdy fan reprezentacji Polski

Już jakiś czas temu w kontekście dołączenia do tegorocznego beniaminka pojawiło się między innymi nazwisko jednego z bohaterów toczących się obecnie MŚ. Na tym lista życzeń krakowskiej ekipy jednak się nie kończy.

Jak wynika z informacji pozyskanych przez portal "Meczyki.pl", Wieczysta Kraków wyraża zainteresowanie zawodnikiem, którego bardzo dobrze zna każdy sympatyk piłkarskiej reprezentacji Polski.

- Według naszych informacji na jego (klubu Wieczysta Kraków red.) radarze znalazł się były reprezentant Polski, Mateusz Wieteska - piszą redaktorzy wspomnianego portalu.

Jednocześnie dodają oni jednak, że sprowadzenie 29-latka nie będzie łatwą operacją. Powodem jest kontuzja zawodnika (zerwanie więzadła krzyżowego), która wyłączyła go z gry na naprawdę długi czas. Ten czynnik może skomplikować ewentualne negocjacje transferowe między Wieczystą a obecną ekipą polskiego defensora - Cagliari. Nie oznacza to jednak, że taki scenariusz jest kompletnie nierealny.

Warto przypomnieć, że od momentu awansu do PKO BP Ekstraklasy Wieczysta Kraków pozyskała już kilku zawodników. Na liście nowych nabytków pojawili się: Tobias Christensen, Duje Dujmovic, Ben Lederman i Matus Vojtko. Jednocześnie z klubem pożegnało się wielu dotychczasowych zawodników, na czele z jednym z ojców historycznego awansu - Michałem Pazdanem.

Mateusz Wieteska AFP

Wojciech Kwiecień Grzegorz Wajda East News

Mateusz Wieteska w barwach reprezentacji Polski PIOTR KUCZA/FOTOPYK Newspix.pl





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