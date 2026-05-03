Odejście Marka Papszuna do Legii Warszawa oznaczało rozpoczęcie zupełnie nowej ery nad Jasną Górą. Jeszcze zanim ówczesny szkoleniowiec opuścił Raków Częstochowa, to w mediach już dawna pojawiało się nazwisko następcy Papszuna. Wybór padł na Łukasza Tomczyka, trenera związanego z Częstochową, który rozpoznawalność zyskał bardzo udanym okresem pracy w Polonii Bytom.

Początki Tomczyka w Ekstraklasie były jednak bardzo trudne. Nowy trener "Medalików" na pierwszy triumf musiał czekać do czwartego meczu i wygranej 1:0 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. Raków pod wodzą nowego trenera miał swoje wzloty i upadki, lecz finalnie zdołał awansować do finału Pucharu Polski, a w Ekstraklasie wciąż znajdował się w okolicach podium.

2 maja Raków nie miał jednak większych szans z rozpędzonym Górnikiem Zabrze, ulegając na PGE Narodowym w Warszawie 0:2. Dzień po finale działacze klubu z Częstochowy podjęli radykalną decyzję. Raków ogłosił rozstanie z dotychczasowym trenerem Łukaszem Tomczykiem.

Koniec ery Łukasza Tomczyka w Rakowie. Wypłynęło już nazwisko następcy

- Decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika wyłącznie z rezultatu finału STS Pucharu Polski. Klub uznał, że w kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu - obwieścił Raków w wydanym w niedzielny wieczór komunikacie.

Klub ogłosił również, że nazwisko następcy Tomczyka zostanie opublikowane w poniedziałek. Wszystko jednak wskazuję na to, że na finiszu sezonu nie będzie zatrudniany człowiek spoza struktur klubowych. Jak podał na portalu "X" Kamil Głębocki nowym trenerem Rakowa zostanie Dawid Kroczek.

Dla Kroczka praca w charakterze pierwszego trenera klubu z Ekstraklasy nie będzie nowością. 36-latek zanim został włączony do sztabu szkoleniowego Marka Papszuna pracował jako samodzielny trener w Cracovii. Nad Wawelem początkowo był jako opcja tymczasowa, lecz seria udanych występów sprawiła, że "Pasy" dały mu szansę pracy przez cały ubiegły sezon.

Raków Częstochowa wciąż pozostaje w grze o udział w europejskich pucharach. "Medaliki" w swoim kolejnym ligowym spotkaniu zmierzą się 8 maja z Koroną Kielce.

Dawid Kroczek

Łukasz Tomczyk w Rakowie Częstochowa

Raków Częstochowa

