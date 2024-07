Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, transfer Patryka Klimali ze Śląska Wrocław do Standardu Liege najprawdopodobniej nie zostanie przeprowadzony do końca. Oferta Belgów została zaakceptowana w piątek i w całej tej operacji pozostało przeprowadzenie testów medycznych i podpisanie kontraktu z zawodnikiem. Wygląda jednak na to, że to że transakcja zostanie przerwana z powodu... negatywnych komentarzy kibiców Śląska.