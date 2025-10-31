Media: To on może zostać trenerem Legii Warszawa. Zaskakujące nazwisko. Powrót po 7 latach

Legia Warszawa przegrała z Pogonią Szczecin 1:2 w 1/16 finału Pucharu Polski i odpadła z dalszej rywalizacji. Tym samym stołeczny klub nie obroni trofeum, które wywalczył w poprzednich rozgrywkach.

Na pomeczowej konferencji prasowej trener Edward Iordanescu poprosił o rozmowę z zarządem klubu. Temat mógł być tylko jeden - jego przyszłość w Warszawie. W nocy z czwartku na piątek miała zapaść ostateczna decyzja ws. jego przyszłości. Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego Onet poinformował, że Iordanescu odejdzie z Legii. Takie same informacje przekazał portal legionisci.com.

Oficjalny komunikat Legii pojawił się w piątek o godzinie 11:00. - "Spotkaliśmy się z trenerem Iordanescu i wspólnie zdecydowaliśmy o zakończeniu współpracy. Po analizie wyników uznaliśmy, że w obecnej sytuacji konieczne są zmiany, które pozwolą drużynie w pełni wykorzystać swój potencjał i realizować założone cele" - przekazał dyrektor sportowy Michał Żewłakow

W niedzielę (2 listopada) warszawian czeka ligowy mecz z Widzewem Łódź (godz. 20:15). W tym spotkaniu zespół poprowadzi jeden z asystentów Iordanescu - Inaki Astiz, który do czasu przedstawienia nowego szkoleniowca będzie pełnił obowiązki pierwszego trenera.

Kto zostanie trenerem Legii? Znamy potencjalnego następcę Iordanescu

To jednak rozwiązanie tymczasowe, a w gabinetach przy Łazienkowskiej rozpoczęły się poszukiwania nowego sternika dla rozbitej drużyny. W programie "Przegląd Ligowy" pojawiło się nazwisko osoby, która rozważana jest przez władze Legii. Miałby nim zostać Nenad Bjelica. - To rozwiązanie, które krąży przy gabinetach na Łazienkowskiej - zdradził Łukasz Olkowicz.

Podobne informacje przekazał Mateusz Borek w "Kanale Sportowym". - Fredi Bobić prowadzi rozmowy z Nenadem Bjelicą - przyznał.

Bjelica doskonale znany jest w Polsce. W latach 2016 - 2018 prowadził Lecha Poznań. Później trenował m.in. Dinamo Zagrzeb, NK Osijek czy Union Berlin. 54-latek od końca grudnia 2024 roku pozostaje bez pracy. Jego nazwisko było łączone także z reprezentacją Polski. Bjelica jako trener dwukrotnie został mistrzem Chorwacji (2018, 2019).

Edward Iordanescu Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Nenad Bjelica AFP

Carlo Ancelotti i Nenad Bjelica ODD ANDERSEN AFP