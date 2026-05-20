Media: To on będzie nowym napastnikiem Legii. Papszun wybrał, już wszystko jasne

Runda jesienna w wykonaniu Legii była na tyle fatalna, że zimę warszawski zespół spędził w strefie spadkowej. Wydawało się, że do ostatniej kolejki może walczyć o utrzymanie, jednak w kilka tygodni sytuacja ekipy Marka Papszuna stała się dosyć klarowna.

Przed ostatnią kolejką Ekstraklasy na koncie Legii widnieje 46 punktów, to daje siódme miejsce. Na koniec kampanii "Wojskowi" zagrają u siebie z Motorem Lublin. W przypadku zwycięstwa i ewentualnych porażek Zagłębia Lublin i GKS-u Katowice stołeczny klub może marzyć o awansie do europejskich pucharów.

Legia ściąga kolejnego napastnika. Prosto z I ligi

W międzyczasie Warszawiacy pracują nad transferami. Oprócz ściągnięcia chorwackiego bramkarza Ivana Brkicia i planów dotyczących Zorana Arsenicia Legia pracuje nad ściągnięciem... Łukasza Zjawińskiego.

Jak przekazał "Przegląd Sportowy Onet", 24-letni zawodnik Polonii Warszawa wraz z początkiem nowej kampanii ma zostać zawodnikiem Legii. Jego kontrakt z miejscowym rywalem wygasa 30 czerwca, przez co trafi na Łazienkowską na zasadzie wolnego transferu.

Zjawiński to utalentowany napastnik. W tym sezonie strzelił 19 goli w 33 meczach I ligi. Obecnie jest wiceliderem w klasyfikacji strzelców zaplecza Ekstraklasy. Dwa goli więcej ma Angel Rodado.

Co ciekawe, zawodnik Polonii jest wychowankiem Legii. Występował w rezerwach i drużynach młodzieżowych. Następnie lądował w Stalowej Woli, Stali Mielec, Lechii Gdańsk, Sandecji i Widzewie. Dopiero w zespole "Czarnych Koszul" wszedł na zdecydowanie wyższy poziom.

Teraz wszystko wskazuje na to, że Łukasz Zjawiński dołączy do drużyny Marka Papszuna. 24-latek był smakowitym kąskiem na rynku transferowym. Media przekazywały, że jego ściągnięcie rozważały m.in.Wisła Kraków czy Górnik Zabrze.

W ostatniej kolejce I ligi Polonia powalczy o awans na miejsce dające baraże. Na ten moment Warszawianie zajmują 7. pozycję (50 pkt). Ich rywalem będzie Odra Opole.

Marek Papszun

Łukasz Zjawiński

Legia Warszawa





