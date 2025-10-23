Media: To nie żart, Goncalo Feio może wrócić do Polski. Padł konkretny kierunek

Goncalo Feio to postać dobrze znana w środowisku polskiej piłki nożnej. W swojej karierze pełnił on między innymi funkcję szkoleniowca kilku ekip z kraju nad Wisłą: Raków Częstochowa (asystent trenera), Motor Lublin (trener) oraz Legia Warszawa (trener). Długoletni staż w Polsce pozwolił mu sięgnąć po takie sukcesy jak: mistrzostwo kraju, Superpuchar Polski oraz czterokrotnie stać się posiadaczem Pucharu Polski.

Po zakończenia sezonu 2024/2025 Feio był trenerem "Wojskowych" z którymi to między innymi zwyciężył pamiętny mecz z Chelsea na Stamford Bridge. Ogólne wyniki drużyny nie były jednak w pełni zadowalające, skutkiem czego ostatecznie drogi Feio i Legii rozeszły się.

Kontrowersyjny Portugalczyk szybko znalazł zatrudnienie we francuskiej Dunkierce, która miała chrapkę na powalczenie o awans do tamtejszej ekstraklasy. Przygoda ta była jednak nadzwyczaj krótka, bowiem już po niespełna miesiącu Feio pożegnał się ze swoimi nowymi pracodawcami.

Obecnie 35-latek przebywa na "bezrobociu", jednak taki stan rzeczy może w niedalekiej przyszłości ulec zmianie. Okazuje się, że zainteresowanie podpisaniem byłego trenera Legii wyrażać mają władze... Radomiaka Radom.

Feio może skorzystać na sytuacji Radomiaka. To byłby huczny powrót do Ekstraklasy

Napiętą sytuację, która ma panować obecnie w Radomiaku Radom, opisał Sebastian Staszewski. Z pozyskanych przez niego informacji wynika bowiem, że napięcie między zawodnikami Radomiaka a trenerem Joao Henriquesem ma sięgać zenitu. Dla poparcia swoich słów ekspert przytoczył sytuację z jednego z treningów drużyny, kiedy to murawę opuścić miał wyraźnie wściekły Maurides.

W obliczu zaistniałej sytuacji Staszewski twierdzi, że władze Radomiaka Radom w niedalekiej przyszłości mogą rozważyć możliwość sprowadzenia do siebie Goncalo Feio.

Radomiak Radom zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Od czasu rozpoczęcia sezonu 2025/2026 klub zanotował bilans: 4 zwycięstwa, 3 remisy oraz 5 przegranych. Co ciekawe, ekipa ta znajduje się tylko jedną pozycję niżej niż Legia Warszawa, która jednak ma rozegrany jeden mecz mniej niż "Warchoły".

Goncalo Feio ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Trener Radomiaka Radom Joao Henriques Grzegorz Ksel/REPORTER East News

Goncalo Feio Piotr Matusewicz / DPPI AFP

