Media: Tego jeszcze nie było. Klub z Ekstraklasy chce sięgnąć po zdobywcę Złotej Piłki

W tym sezonie Pogoń Szczecin postanowiła wywindować standardy panujące w Ekstraklasie na zupełnie inny poziom. Jakiś czas temu piłkarski świat obiegła bowiem informacja o kompletnie niespodziewanym transferze "Portowców". Zawitał do nich Benjamin Mendy, który w swojej bogatej karierze grał w takich zespołach jak: AS Monaco, Manchester City czy Olympique Marseille. Najważniejszym sportowym osiągnięciem Francuza jest jednak medal za wygranie mistrzostw świata z roku 2018.

Wydawać by się mogło, że tak niecodzienny ruch ciężko będzie komukolwiek przebić. Okazuje się jednak, że niespełna tydzień po hitowym transferze Mendy'ego polskie środowisko piłkarskie uraczone zostało wizją kolejnego historycznego ruchu. Co ciekawe, jego autorem ponownie może stać się szczecińska Pogoń. Wedle medialnych doniesień "Portowcy" chcą tym razem sięgnąć po... laureata Złotej Piłki.

Pogoń Szczecin szuka trenera. Na celowniku zwycięzca Złotej Piłki

W okolicy transferu Mendy'ego otrzymaliśmy informację o zakończeniu współpracy między Pogonią Szczecin a Robertem Kolendowiczem. Ta decyzja podyktowana była wynikami zespołu, które zdaniem właściciela Pogoni - Aleksa Haditaghiego - ciężko uznać za chociażby zadowalające.

Obecnie klub jest więc na etapie poszukiwania nowego szkoleniowca. Zdaniem dziennikarzy portalu "goal.pl" opcji jest kilka, lecz jedna z nich wzbudzić może szczególne zainteresowanie całego polskiego środowiska piłkarskiego. Szczecinianie chcą bowiem rozbić bank, ściągając do siebie... Fabio Cannavaro.

"Z informacji goal.pl wynika, że Pogoń skontaktowała się z Fabio Cannavaro! Nikomu w świecie piłki przedstawiać go nie trzeba, wszak to mistrz świata i zdobywca Złotej Piłki" - podają dziennikarze portalu "goal.pl".

Fabio Cannavaro to postać doskonale znana w piłkarskim świecie. W swojej bogatej karierze reprezentował on barwy takich klubów jak: Napoli, Parma, Inter Mediolan, Real Madryt czy Juventus. To właśnie za czasów gry dla "Starej Damy" zdobył on najbardziej prestiżowe trofeum indywidualne świata - Złotą Piłkę. To dość szczególny przypadek, bowiem rzadko kiedy komisja "France Football" decydowała się na przyznanie tego wyróżnienia zawodnikowi, który na co dzień pełni w swoim zespole funkcje skrajnie defensywne.

Swego czasu Cannavaro rozważany był na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Cezary Kulesza odrzucił jednak jego kandydaturę, choć potem sam przyznał, że była to błędna decyzja. W ostatnim czasie Cannavaro był trenerem Dinama Zagrzeb. Do chorwackiej ekipy trafił on pod koniec 2024 roku, natomiast drogi Włocha z Dinamem rozeszły się 9 kwietnia 2025 roku. Od tego czasu legendarny piłkarz pozostaje bezrobotny.

Ewentualne zatrudnienie w Pogoni Szczecin wiązałoby się z przyjęciem przez Cannavaro ogromnego wyzwania. Obecnie "Portowcy" przechodzą bowiem przez niemały kryzys. Znajdują się oni dopiero na 13. pozycji w PKO BP Ekstraklasie, a po 9 kolejkach mają na swoim koncie raptem 10 punktów.

Fabio Cannavaro ze Złotą Piłką FRANCK FIFE AFP

Hitowy transfer Pogoni Szczecin stał się faktem Piotr Matusewicz/East News East News

Benjamin Mendy Xavier Laine AFP

Rodri o Złotej Piłce 2025: zdradził, jak patrzy na kandydatów [WIDEO] AP © 2025 Associated Press