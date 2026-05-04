Media: Szykuje się rewolucja w Ekstraklasie. To chce zrobić PZPN

23 maja rozegrana zostanie ostatnia kolejka Ekstraklasy. Dzień później zakończy się sezon I ligi. Wszystko wskazuje na to, że przede wszystkim na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce do ostatnich minut będziemy śledzić walkę zarówno o miejsca w czołówce, jak i te dające utrzymanie.

Tymczasem z najświeższych doniesień wynika, że lada moment modyfikację funkcjonowania Ekstraklasy i jej zaplecza wprowadzić będzie chciał sam PZPN.

Paulina Czarnota-Bojarska o nadchodzących wydarzeniach w polskim futbolu.

Nadchodzi rewolucja w Ekstraklasie? Minister sportu dał zielone światło

W poniedziałkowy poranek Adam Sławiński z "Kanału Sportowego" przekazał, że związek pod przewodnictwem Cezarego Kuleszy chciałby, aby w kadrach klubów znalazło się więcej polskich zawodników.

"Według założeń nowego projektu w kadrach meczowych będą musieli pojawiać się Polacy. Słyszę o obowiązku nawet 8-10 zawodników z polskim paszportem w 20-osobowej kadrze" - czytamy.

Co więcej, temat jest aktualny, w najbliższym czasie ma dojść do spotkań, a w połowie maja do głosowania. "Dziś dojdzie do spotkania i rozmów z władzami Ekstraklasy i 1. ligi, a 14 maja projekt zostanie postawiony pod głosowanie na zarządzie PZPN" - dodaje dziennikarz.

Ponoć zwolennikiem takiego pomysłu PZPN-u jest sam minister sportu, Jakub Rutnicki. Na ten moment jedynym wymogiem do spełnienia - przez kluby I ligi - jest posiadanie jednego młodzieżowca w kadrze.

Pozostaje czekać na oficjalne komunikaty w tej sprawie. Jak czytamy na stronie internetowej "Kanału Sportowego" - "Polski Związek Piłki Nożnej chce, by nowe zasady obowiązywały już od przyszłego sezonu".

