Media: Szykuje się rewolucja w Ekstraklasie. To chce zrobić PZPN

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Obecny sezon Ekstraklasy powoli dobiega końca. Lada moment poznamy mistrza Polski oraz zespoły, które będą cieszyły się z awansu do europejskich pucharów lub rozpaczały po spadku. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami medialnymi Polski Związek Piłki Nożnej planuje wprowadzić istotne reformy na najwyższych szczeblach rozgrywkowych. 14 maja ma dojść do kluczowego głosowania.

Piłka nożna Ekstraklasy leżąca na murawie boiska podczas meczu ligowego.
Piłka EkstraklasyMateusz Kotowicz/REPORTEREast News

23 maja rozegrana zostanie ostatnia kolejka Ekstraklasy. Dzień później zakończy się sezon I ligi. Wszystko wskazuje na to, że przede wszystkim na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce do ostatnich minut będziemy śledzić walkę zarówno o miejsca w czołówce, jak i te dające utrzymanie.

Tymczasem z najświeższych doniesień wynika, że lada moment modyfikację funkcjonowania Ekstraklasy i jej zaplecza wprowadzić będzie chciał sam PZPN.

Paulina Czarnota-Bojarska o nadchodzących wydarzeniach w polskim futbolu. WIDEOPaulina Czarnota BojarskaINTERIA.TV

Nadchodzi rewolucja w Ekstraklasie? Minister sportu dał zielone światło

W poniedziałkowy poranek Adam Sławiński z "Kanału Sportowego" przekazał, że związek pod przewodnictwem Cezarego Kuleszy chciałby, aby w kadrach klubów znalazło się więcej polskich zawodników.

"Według założeń nowego projektu w kadrach meczowych będą musieli pojawiać się Polacy. Słyszę o obowiązku nawet 8-10 zawodników z polskim paszportem w 20-osobowej kadrze" - czytamy.

Co więcej, temat jest aktualny, w najbliższym czasie ma dojść do spotkań, a w połowie maja do głosowania. "Dziś dojdzie do spotkania i rozmów z władzami Ekstraklasy i 1. ligi, a 14 maja projekt zostanie postawiony pod głosowanie na zarządzie PZPN" - dodaje dziennikarz.

Ponoć zwolennikiem takiego pomysłu PZPN-u jest sam minister sportu, Jakub RutnickiNa ten moment jedynym wymogiem do spełnienia - przez kluby I ligi - jest posiadanie jednego młodzieżowca w kadrze.

Pozostaje czekać na oficjalne komunikaty w tej sprawie. Jak czytamy na stronie internetowej "Kanału Sportowego" - "Polski Związek Piłki Nożnej chce, by nowe zasady obowiązywały już od przyszłego sezonu".

Zobacz również:

Katarzyna Zillmann
Sportowe życie

Zamieszanie po półfinale "Tańca z Gwiazdami". Zillmann nie miała zamiaru milczeć

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk
Mężczyzna w garniturze i krawacie z poważnym wyrazem twarzy, stojący na tle osób ubranych formalnie, w otoczeniu stadionu pełnego kibiców.
Cezary KuleszaGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Łysy mężczyzna w okularach i jasnej koszuli patrzy w górę, stojąc na tle pustych, niebieskich trybun stadionu.
Jakub RutnickiLukasz GdakEast News
Tijana Bosković - najlepsze akcje MVP Ligi Mistrzyń siatkarek 2026Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja