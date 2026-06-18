Media: Szykuje się odejście z Legii. Papszun straci piłkarza. Transfer dopięty

Legia Warszawa rzutem na taśmę uratowała poprzedni sezon. Sezon, w którym długo okupowała strefę spadkową po fatalnych kadencjach Edwarda Irodanescu oraz Iniakiego Astiza.

Lekiem na całe zło okazało się przyjście Marka Papszuna. Dopiero pod wodzą byłego szkoleniowca Rakowa Częstochowa "Wojskowi" ustabilizowali sytuację w tabeli. Ostatecznie uplasowali się na 6. pozycji (49 pkt), a przez chwilę - tuż przed zakończeniem ostatniej kolejki - jedną nogą byli nawet w europejskich pucharach.

To będzie kolejne odejście z Legii

Obecnie Legia, podobnie jak inne zespoły Ekstraklasy buduje kadrę na przyszłą kampanię. W czwartek Piotr Koźmiński przekazał, że ze stołecznym klubem ma pożegnać sięGabriel Kobylak. To 24-letni bramkarz, wychowanek Karpat Krosno, który do rezerw warszawskiego zespołu trafił w 2018 roku.

Nowym pracodawcą Kobylaka ma zostać GKS Katowice. Drużyna Rafała Góraka zajęła 5. miejsce, tuż przed Legią. Obecnie zbroi się na eliminacje Ligi Konferencji. Jak czytamy, śląski klub osiągnął porozumienie ws. transferu młodego golkipera.

Łącznie 24-latek rozegrał w Ekstraklasie 47 spotkań. Oprócz tego ma również na koncie 50 występów w 1. lidze. Wcześniej GKS interesował się ściągnięciem Marcela Łubika wypożyczonego do Górnika Zabrze, jednak ostatecznie wybór miał paść na zawodnika zespołu Marka Papszuna.

W poprzednim sezonie Gabriel Kobylak grał w drugiej drużynie Legii. W ostatnim czasie borykał się z kontuzją łąkotki.

Transfer ten ma stać się kolejnym wzmocnieniem ekipy z Katowic. Wcześniej drużynę zasilili Szymon Bartlewicz z Chrobrego Głogów, oraz Bartosz Wolski, który do niedawna był zawodnikiem Motoru Lublin. W ten sposób działacze przygotowują zespół do rywalizacji w europejskich pucharach. Jak dodaje portal infokatowice.pl, GKS na rynku transferowym szuka także lewonożnego środkowego obrońcy.

Legia Warszawa Grzegorz Wajda/REPORTER East News

GKS Katowice walczył z Pogonią Szczecin o europejskie puchary. Tomasz Kowalczuk East News

Marek Papszun Monika Wantoła INTERIA.PL





Turcja - Belgia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport