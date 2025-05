Przed minioną kolejką PKO Ekstraklasy Lech miał na koncie 66 punktów, a Raków 65. Po sobotnim remisie częstochowian z Koroną Kielce było już pewne, że losy tytułu rozstrzygną się w ostatniej serii gier, nie było jednak jasne, kto podejdzie do niej w roli lidera. Jeśli poznaniacy przegraliby z GKS-em Katowice , spadliby na drugie miejsce z uwagi na gorszy bilans meczów bezpośrednich z zespołem Marka Papszuna. Wtedy Raków byłby na finiszu zależny tylko od siebie.

Tak się jednak nie stało - w niedzielę "Kolejorz" zremisował 2:2 i do wygrania ligi brakuje mu już tylko ostatniego kroku.

Serwisy Meczyki.pl i Weszło.com podają, że w środowisku krążyła pogłoska: klub z Częstochowy miał zaoferować premię pieniężną GKS-owi, by ten uzyskał korzystny wynik, w tym przypadku zwycięstwo. Według portalu "bonus motywacyjny" miał wynieść około miliona złotych. Jak czytamy, "zagadka miała rozwiązać się po ostatnim gwizdku, kiedy informacją o ofercie Rakowa podzielili się z kolegami zawodnicy z Katowic". Wieść doszła też do trenera Lecha Nielsa Frederiksena.

Szkoleniowiec chciał publicznie zabrać głos w tej sprawie jeszcze na pomeczowej konferencji w niedzielę, ale ostatecznie podzielił się swoim stanowiskiem we wtorek. Przysłał portalowi Meczyki.pl następującą wypowiedź:

Krótko po naszym niedzielnym spotkaniu zaczęły krążyć niepokojące sygnały odnośnie potencjalnego złamania przepisów mówiących o wpływaniu na wynik meczu. Nie chcę wierzyć, że taka sytuacja mogłaby mieć miejsce, bezsprzecznie wypaczałaby ona sens sportowej rywalizacji. Nie mieści mi się w głowie, że ktoś mógłby się posunąć do takich nieczystych zagrań, które są zabronione i mogą spotkać się z surową karą

Na trybunach w Katowicach był obecny prezes Rady Nadzorczej Rakowa Wojciech Cygan, uchwyciły go w 15. minucie kamery Canal+. W wypowiedzi dla "Meczyków" zaprzeczył medialnym doniesieniom. - To informacja kompletnie nie mająca potwierdzenia w faktach. Jest kłamstwem. Podobne historie słyszałem, gdy Cracovia wypisała nas z walki o mistrzostwo trzy lata temu. Wtedy niby to Lech miał proponować bonus naszemu rywalowi. Wyrównana sytuacja w tabeli generuje takie plotki. Stanowczo je dementuję - skomentował.