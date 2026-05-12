Po latach obietnic i deklaracji latem 2021 roku Lukas Podolski przeniósł się do Górnika Zabrze. Można było przypuszczać, że mistrz świata z mundialu w Brazylii spędzi w klubie Ekstraklasy tylko jeden sezon. Tymczasem Niemiec rozgrywa obecnie piątą kampanię, angażując się przy okazji w kwestie właścicielskie.

W ostatnim czasie świętował zdobycie Pucharu Polski przez swoją drużynę. Na Stadionie Narodowym w Warszawie Górnik pokonał 2:0 Raków Częstochowa. Po ostatnim gwizdku 40-latek zdobył się na szczere refleksje.

Dopiero co odebrał Puchar Polski. Nadszedł komunikat ws. Podolskiego, a jednak

- Plany są takie, żeby skończyć, ale... zobaczymy. Przez ostatnie lata udawało się zaskakiwać, teraz też jakaś niespodzianka... być może jest szykowana. Ale prawda jest taka, że przez ostatnie pięć lat było mnóstwo pracy, której często nie było widać na zewnątrz. Rodzina stała w tym czasie na drugim miejscu i trzeba będzie to zmienić, bo oni zawsze cierpieli - tłumaczył.

We wtorkowy poranek "Fakt" przekazał jednak, że "sezon 2025/2026 będzie ostatnim w karierze Podolskiego". Czytamy również, że najważniejsze osoby z klubu dowiedziały się już o planach zaowdnika, który lada moment zamierza zawiesić buty na kołku.

Do tej pory 130-krotny reprezentant Niemiec rozegrał w barwach Górnika Zabrze dokładnie 133 spotkania. Strzelił w nich 25 goili i zanotował 22 asysty. Co ciekawe, Górnik jest drugim klubem, w którym Podolski wystąpił najwięcej razy. Pierwsze miejsce zajmuje jego ukochane FC Koeln.

W bogatym CV 40-latka znajdziemy również marki, takie jak Bayern Monachium, Arsenal, Galatasaray, Inter Mediolan oraz Vissel Kobe. Ponoć sam piłkarz ma "zostawić sobie furtkę" co do ostatecznej decyzji, jednak bardziej skłania się ku zakończeniu kariery. - Trochę kuszą go europejskie puchary - mówi osoba z otoczenia Podolskiego dla "Faktu".

Po 31 rozegranych meczach Górnik Zabrze zajmuje czwarte miejsce w tabeli Ekstraklasy (49 pkt). Śląskiemu zespołowi pozostały spotkania z Arką Gdynia, Wisłą Płock i Radomiakiem Radom.

