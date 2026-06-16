Media: Olbrzymi transfer wewnątrz Ekstraklasy na horyzoncie. To gwiazda Legii

Nie trudno się domyślić, że powyższy opis dotyczy Kacpra Urbańskiego. To jedenastokrotny reprezentant Polski, który wystąpił we wszystkich spotkaniach na ostatnich mistrzostwach Europy.

Urbański jest wychowankiem Lechii. Jako nastolatek trafił do Bolonii, gdzie w pewnym momencie odgrywał naprawdę ważną rolę w drużynie. Zgromadził na koncie 39 meczów w Serie A oraz kilka strać w Lidze Mistrzów.

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Od stycznia do czerwca zeszłego roku był wypożyczony do Monzy, gdzie poszło mu fatalnie. Potem wrócił do Bolonii, która w końcu zdecydowała się na definitywną sprzedaż. Za zaledwie 700 tys. euro Urbańskiego wykupiła Legia Warszawa.

Przed transferem wiele mówiło się o przenosinach m.in do Hiszpanii. W końcu 11-krotny kadrowicz był i nadal jest olbrzymim talentem i perspektywicznym zawodnikiem. We wrześniu skończy dopiero 22 lata.

W niedawno zakończonym sezonie w barwach "Wojskowych" nie spisał się na miarę oczekiwań. W 28 spotkaniach strzelił jednego gola i zanotował trzy asysty. Jak podaje portal "Weszło", obecnie ściągnięciem Kacpra Urbańskiego interesuje się Korona Kielce.

Na ten moment najdrożej kupionym zawodnikiem przez Koronę jestTamar Svetlin (800 tys. euro). Jak czytamy, teraz klub z Kielc jest w stanie zapłacić nawet ponad milion euro, aby spróbować wyciągnąć reprezentanta Polski ze stołecznego klubu.

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, będzie to olbrzymi transfer na skalę Ekstraklasy. W poprzedniej kampanii Legia uplasowała się na szóstej, a drużyna Jacka Zielińskiego na 11. pozycji w tabeli. Kontrakt Urbańskiego z warszawskim zespołem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Jego obecna wartość rynkowa wynosi około dwa miliony euro.

Kacper Urbański AFP

Kacper Urbański AFP

Kacper Urbański FOTO OLIMPIKNurPhotoNurPhoto via AFP AFP





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