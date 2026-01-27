Kariera Przemysława Wiśniewskiego praktycznie od samego początku związana była z rodzinnym Zabrzem. To właśnie w barwach miejscowego Górnika notował debiut na boiskach Ekstraklasy. Wówczas wszystko działo się pod wodzą Marcina Brosza. Wkrótce później do klubu trafił Jan Urban. Wiśniewski wówczas po raz pierwszy zderzył się z przyszłym selekcjonerem reprezentacji Polski.

Po udanym sezonie 2021/22 Wiśniewski zdecydował się opuścić ojczyznę i wyjechał do Włoch. Początkowo trafił do Venezii, a rok później przeniósł się do Spezii, klubu swego czasu odważnie stawiającego na polskich zawodników. To właśnie tam doznał koszmarnej kontuzji kolana, po której niezbędna okazała się operacja zerwanego więzadła krzyżowego.

Gdy Wiśniewski wrócił do zdrowia to umocnił swoją pozycję w Spezii, cały czas znajdując się daleko od reprezentacji Polski. Na swoją szanse defensor czekał do zatrudnienia Jana Urbana. Nowy selekcjoner już w swoim debiucie podjął bardzo odważną decyzję, wystawiając również debiutującego w kadrze Przemysława Wiśniewskiego. Nowicjusz znalazł się w wyjściowym składzie na szalenie ważny mecz eliminacji z Holandią.

"Żołnierz Urbana" ma wrócić do Ekstraklasy. To kolejny hit transferowy

Wiśniewski szybko stał się zaufanym żołnierzem Urbana, zbierając przy okazji dobre recenzje za kolejne występy w narodowych barwach. Na ten moment 27-latek może pochwalić się pięcioma występami w seniorskiej reprezentacji Polski. Można przypuszczać, że i podczas marcowego zgrupowania Wiśniewski odegra znaczącą rolę w kadrze Urbana.

Wszystko wskazuje na to, że Jan Urban będzie miał znacznie łatwiej, by obserwować Wiśniewskiego w akcji. Jak donosi Tomasz Włodarczyk z portalu "meczyki.pl" na ostatniej prostej jest transfer Przemysława Wiśniewskiego do Widzewa Łódź. Łódzki klub miał sprostać oczekiwaniom Spezii, która za reprezentanta Polski oczekiwała kwoty zbliżonej do czterech milionów euro. Jak informuje Włodarczyk, testy medyczne mają się odbyć się już w środowy poranek 28 stycznia. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to niedługo później klub powinien oficjalnie potwierdzić ten transfer.

Transfer Wiśniewskiego byłby kolejnym imponującym ruchem transferowym Widzewa w zimowym okienku transferowym. Łodzianie nie tak dawno przecież pobili rekord transferowy Ekstraklasy, sprowadzając za pięć milionów euro Osmana Bukariego. W Widzewie grać będą również bramkarz reprezentacji Polski Bartłomiej Drągowski, a także Lukas Lerager. Duńczyk jeszcze niedawno w barwach Kopenhagi grał w rozgrywkach Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Dortmundy czy Tottenhamowi.

Widzew do rywalizacji w Ekstraklasie wróci już 31 stycznia. O godz. 17:30 na swoim terenie Łodzianie podejmą Jagiellonię Białystok. Relację z tego spotkania będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Przemysław Wiśniewski w meczu z Holandią, 04.09.2025 r. Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Widzew Łódź ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

Przemysław Wiśniewski i Matty Cash ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

