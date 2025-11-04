Media: Nowy kandydat do przejęcia Legii. Mocne nazwisko, pracował w Serie A

Legia Warszawa nie ma za sobą jak dotychczas udanego sezonu - "Wojskowi" zdążyli już odpaść z Pucharu Polski, a w PKO BP Ekstraklasie znajdują się daleko poza czołówką stawki. Wraz z końcem poprzedniego miesiąca nastąpiło przy tym więcej niż spodziewane "tąpnięcie" - i z posadą pożegnał się dotychczasowy szkoleniowiec zespołu, Edward Iordanescu.

Rumuńskiego trenera, który niejednokrotnie dawał znać, że praca w Legii zdecydowanie bardziej mu ciąży, niż go cieszy, zastąpił jego asytent, Inaki Astiz, ale to opcja krótkoterminowa. "Legioniści" już rozglądają się za kolejnym sternikiem i tu... pojawia się naprawdę ciekawa opcja.

Ostatnie przygotowania Chelsea przed kolejnym starciem w Lidze Mistrzów. WIDEO Associated Press © 2025 Associated Press

Davide Ballardini nowym trenerem Legii? Włoch miał się zaoferować warszawskiemu klubowi

Jak bowiem poinformował Piotr Koźmiński, dziennikarz portalu Goal.pl, do klubu miała wpłynąć kandydatura Davide Ballardiniego, a więc postaci, której z całą pewnością nie można odmówić bogatego doświadczenia.

61-latek całą swoją dotychczasową karierę trenerską spędził we Włoszech i wielokrotnie prowadził drużyny występujące na poziomie Serie A. W swym CV ma takie ekipy jak chociażby Cagliari, Palermo, Lazio, Bolognę czy Genoę, w której pracował m.in. w momencie, gdy Krzysztof Piątek jako członek "Rossoblu" zaliczał swój legendarny sezon życia.

Ostatnim zatrudnieniem Ballardiniego było to w Sassuolo, z którym rozstał się na początku czerwca 2024 roku. W swym dorobku ma on jedno konkretne trofeum - w 2009 roku wywalczył on Superpuchar Włoch wraz z rzymskim Lazio.

Legia Warszawa szykuje się na powrót do walki w Lidze Konferencji

Legia Warszawa tymczasem szykuje się do kolejnego występu w Lidze Konferencji, gdzie już 6 listopada zmierzy się z słoweńskim NK Celje. "Wojskowi" w LK dotychczas rozegrali dwie potyczki - wygraną z Szachtarem Donieck i przegraną z Samsunsporem - i ten drugi przypadek był bez wątpienia jednym z większych gwoździ do trumny kariery Iordanescu przy Łazienkowskiej.

Edward Iordanescu Maurice van Steen AFP

Legia Warszawa Tomasz Jedrzejowski/REPORTER East News

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP