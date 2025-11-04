Media: Nowy kandydat do przejęcia Legii. Mocne nazwisko, pracował w Serie A
Wraz z końcem października doszło oficjalnie do rozbratu między Legią Warszawa a Edwardem Iordanescu - i w stolicy Polski bez dwóch zdań zapamiętają Rumuna na długo, choć niekoniecznie z sentymentem. "Wojskowi" zostali tymczasowo przejęci przez Inakiego Astiza, ale klub z Łazienkowskiej już rozgląda się za długoterminowym rozwiązaniem - i tu pojawia się naprawdę ciekawe nazwisko szkoleniowca, który ma na swym koncie bogate doświadczenie w pracy z klubami z Serie A.
Legia Warszawa nie ma za sobą jak dotychczas udanego sezonu - "Wojskowi" zdążyli już odpaść z Pucharu Polski, a w PKO BP Ekstraklasie znajdują się daleko poza czołówką stawki. Wraz z końcem poprzedniego miesiąca nastąpiło przy tym więcej niż spodziewane "tąpnięcie" - i z posadą pożegnał się dotychczasowy szkoleniowiec zespołu, Edward Iordanescu.
Rumuńskiego trenera, który niejednokrotnie dawał znać, że praca w Legii zdecydowanie bardziej mu ciąży, niż go cieszy, zastąpił jego asytent, Inaki Astiz, ale to opcja krótkoterminowa. "Legioniści" już rozglądają się za kolejnym sternikiem i tu... pojawia się naprawdę ciekawa opcja.
Davide Ballardini nowym trenerem Legii? Włoch miał się zaoferować warszawskiemu klubowi
Jak bowiem poinformował Piotr Koźmiński, dziennikarz portalu Goal.pl, do klubu miała wpłynąć kandydatura Davide Ballardiniego, a więc postaci, której z całą pewnością nie można odmówić bogatego doświadczenia.
61-latek całą swoją dotychczasową karierę trenerską spędził we Włoszech i wielokrotnie prowadził drużyny występujące na poziomie Serie A. W swym CV ma takie ekipy jak chociażby Cagliari, Palermo, Lazio, Bolognę czy Genoę, w której pracował m.in. w momencie, gdy Krzysztof Piątek jako członek "Rossoblu" zaliczał swój legendarny sezon życia.
Ostatnim zatrudnieniem Ballardiniego było to w Sassuolo, z którym rozstał się na początku czerwca 2024 roku. W swym dorobku ma on jedno konkretne trofeum - w 2009 roku wywalczył on Superpuchar Włoch wraz z rzymskim Lazio.
Legia Warszawa szykuje się na powrót do walki w Lidze Konferencji
Legia Warszawa tymczasem szykuje się do kolejnego występu w Lidze Konferencji, gdzie już 6 listopada zmierzy się z słoweńskim NK Celje. "Wojskowi" w LK dotychczas rozegrali dwie potyczki - wygraną z Szachtarem Donieck i przegraną z Samsunsporem - i ten drugi przypadek był bez wątpienia jednym z większych gwoździ do trumny kariery Iordanescu przy Łazienkowskiej.