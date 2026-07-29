Moment przyjścia do Legii Warszawa Marka Papszuna oznaczał rewolucję w klubie ze stolicy. Na własnej skórze odczuł to Petar Stojanović. Reprezentant Słowenii po zmianie szkoleniowca zagrał zaledwie 55 minut w pierwszym zespole "Wojskowych". W międzyczasie przytrafiła mu się jeszcze kontuzja.

Od pewnego czasu wiadomo, że Papszun nie ma zamiaru stawiać na Słoweńca. Sam zainteresowany w rodzimych mediach nie ukrywał, że nie jest zachwycony aktualną sytuacją w klubie. Wszystko wskazuję na to, że ta współpraca już wkrótce zostanie zakończona.

Jak informuję portal "ekipa.svet24.si" bardzo możliwe jest rozwiązanie kontraktu zawodnika z Legią jeszcze tego lata. To znacznie ułatwi Stojanoviciowi poszukiwanie nowego klubu jako wolnemu zawodnikowi.

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Według Słoweńców Stojanović wzbudza duże zainteresowanie w swojej ojczyźnie. I to pomimo trwającej rehabilitacji po poważnym urazie ścięgna i niezbędnej operacji. Głównym kandydatem do zatrudnienia 30-letniego defensora jest Maribor, w którym stawiał swoje pierwsze kroki w zawodowej karierze piłkarskiej.

Aktualny zawodnik Legii zapisał się w annałach tego klubu, będąc najmłodszym debiutantem w historii (miał wówczas 16 lat, 5 miesięcy i 18 dni). Co istotne, aktualnie w Mariborze gra inny niechciany przez Papszuna zawodnik - Claude Goncalves.

Stojanović w Legii rozegrał 14 spotkań i strzelił jednego gola w Ekstraklasie. W Polsce furory zdecydowanie nie zrobił, lecz w swojej ojczyźnie cieszy się bardzo dobrą reputacją. Pomimo spadku formy i braku zaufania w Legii obrońca wciąż dostawał powołania na zgrupowania reprezentacji Słowenii. Na ten moment Stojanović zagrał w aż 72 spotkaniach seniorskiej kadry.

W przypadku sfinalizowania odejścia Słoweniec powiększy pokaźną listę zawodników, którzy tego lata pożegnali się z warszawską Legią. Na ten moment na liście figurują m.in. Artur Jędrzejczyk, Kacper Tobiasz, Radovan Pankov, Juergen Elitim, Kacper Urbański czy Jean-Pierre Nsame.

Legia ma za sobą już inaugurację nowego sezonu. Pierwsze starcie z Pogonią Szczecin długo nie układało się po myśli "Wojskowych". Cenne trzy punkty w świeżo rozpoczętej kampanii zagwarantował w doliczonym czasie gry gol strzelony przez Zorana Arsenicia. W najbliższy weekend Legia zagra u siebie z liderującym Zagłębiem Lubin.





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