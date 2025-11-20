Partner merytoryczny: Eleven Sports

Media: Marek Papszun odchodzi z Rakowa. Wielki rywal dopiął swego, sensacja

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Legia Warszawa 31 października zwolniła Edwarda Iordanescu i od tego momentu zespół tymczasowo prowadzi Inaki Astiz. Kibice stołecznego klubu wciąż czekają na nowego etatowego trenera.. Do sensacyjnych informacji dotarł Tomasz Włodarczyk z "Meczyki.pl", wedle których Legia ma od kilku dni rozmawiać w sprawie przejęcia zespołu z aktualnym szkoleniowcem Rakowa Częstochowa Markiem Papszunem. Doniesienia te potwierdza portal "sport.pl".

Uśmiechnięty mężczyzna w sportowej kurtce i czapce z daszkiem macha ręką na stadionie piłkarskim, w tle puste miejsca na trybunach oraz niewyraźne postacie.
Marek Papszun według doniesień medialnych ma odejść z Rakowa Częstochowa. Jego wybór może szokowaćEmilia Krawczyk/REPORTEREast News

Po zdobyciu przez Legię Warszawa Pucharu Polski niewiele rzeczy poszło zgodnie z oczekiwaniami kibiców. Stołeczny klub sięgnął po Superpuchar i ostatecznie zdołał zakwalifikować się do fazy ligowej Ligi Konferencji. Na tym jednak pozytywy się kończą.

Od początku sezonu zdecydowanie najlepszym snajperem "Wojskowych" był Jean Pierre Nsame. Odrzucony przez Goncalo Feio napastnik zanotował eksplozję formy, którą zatrzymał dopiero poważny uraz odniesiony w ligowym starciu z Cracovią. Był to jeden z wielu problemów Edwarda Iordanescu, który w pewnym momencie sam stał się mocno problematyczny dla władz klubu.

Po zdecydowanych porażkach z Górnikiem Zabrze i Zagłębiem Lubin Rumun nagle wyraził gotowość zakończenia współpracy z klubem. Władze Legii nie zdecydował się na taki ruch, przez co Iordanescu prowadził "Wojskowych" w wygranym meczu Ligi Konferencji ze Szachtarem Donieck oraz bezbramkowym remisie z Lechem Poznań. Były selekcjoner rumuńskiej kadry wyleciał dopiero po porażce w Pucharze Polski z Pogonią Szczecin.

    Sensacyjny kandydat na trenera Legii. Rozmowy mają trwać od kilku dni

    Drużynę tymczasowo przejął Inaki Astiz. Pod wodzą dotychczasowego asystenta Legia zremisowała z Widzewem Łódź oraz przegrała w lidze z Niecieczą oraz w europejskich pucharach z NK Celje. Wiele wskazuje na to, że Hiszpan poprowadzi stołeczny klub również w najbliższy weekend w domowym spotkaniu z Lechią Gdańsk.

    W Warszawie cały czas trwa gorączkowe szukanie pełnoetatowego następcy Iordanescu. W mediach tradycyjnie odbyła się prawdziwa giełda nazwisk, a na dzisiaj najczęściej przebija się kandydatura Nenada Bjelicy. Zdaniem Tomasza Włodarczyka z portalu "Meczyki.pl" były szkoleniowiec Lecha Poznań ma być jedynie opcją rezerwową, gdyż Legia szykuję prawdziwą bombę.

    W czwartkowe popołudnie Włodarczyk zdradził, że Legia od kilku dni prowadzi rozmowy z aktualnym trenerem ... Rakowa Częstochowa Markiem Papszunem. Według dziennikarza związanego z "Meczykami" to właśnie on ma być osobą, na którą włodarze Legii czekają od kilku dni.

    Czy taki ruch jest możliwy? Jak informuję Włodarczyk Papszun ma mieć w kontrakcie z Rakowem klauzulę umożliwiającą mu zmianę pracodawcy w przypadku atrakcyjnej oferty. Zdaniem Jakuba Białka z portalu "Weszło" nie dotyczy ona klubów Ekstraklasy, a jedynie zagranicznych drużyn oraz reprezentacji narodowych. W związku z tym Legia chcąc sprowadzić Papszuna musiałaby się również porozumieć z Rakowem, co wydaje się być szalenie trudne.

    Konrad Ferszter z portalu "sport.pl" potwierdził doniesienia Włodarczyka. Zgodnie z jego informacjami Marek Papszun ma zostać nowym trenerem Legii Warszawa. W nowej roli dotychczasowy trener Rakowa Częstochowa ma zadebiutować w meczu Ligi Konferencji ze Spartą Praga. Papszun wraz z wicemistrzami Polski niedawno mierzył się z tą drużyną. W Pradze padł bezbramkowy remis.

    Odejście Papszuna z Rakowa do Legii byłoby prawdziwą sensacją w uniwersum polskiego futbolu. Kibice kilkukrotnie mogli już obserwować transfery piłkarzy pomiędzy dwoma konkurentami o najwyższe cele. Bardzo rzadko zdarza się jednak, by takie transakcje padały udziałem szkoleniowców.

    Defensywny horror! TOP 10 największych pomyłek w eliminacjach Mistrzostw ŚwiataPolsat Sport

    Piłkarze dwóch drużyn na boisku po zakończonym meczu, zawodnicy w szarych strojach wyglądają na rozczarowanych, jeden z nich zakrywa twarz koszulką. W tle piłkarze w pomarańczowych strojach oraz sztab szkoleniowy.
    Legia Warszawa zajmuje aktualnie dopiero 11. miejsce w tabeli EkstraklasyBeata ZawadzkaEast News
    Mężczyzna w sportowym stroju i czapce z daszkiem, z brodą oraz okularami, uśmiecha się, stojąc na tle tablicy z logotypami sponsorów oraz napisami Ekstraklasa.
    Marek PapszunBartlomiej Wojtowicz/REPORTEREast News
    Trzech mężczyzn w sportowych strojach stojących przy ławce trenerskiej, dwóch z nich w bluzach z logo Legii Warszawa oraz sponsora, w tle tablice z logotypami partnerów Ekstraklasy.
    Edward Iordanescu (w środku) odszedł z Legii, a zastąpił go Inaki Astiz. Hiszpan walczy dziś, by pozostać na stanowisku jak najdłużejIMAGO/Mikolaj BarbanellNewspix.pl

