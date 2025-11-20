Media: Marek Papszun odchodzi z Rakowa. Wielki rywal dopiął swego, sensacja

Po zdobyciu przez Legię Warszawa Pucharu Polski niewiele rzeczy poszło zgodnie z oczekiwaniami kibiców. Stołeczny klub sięgnął po Superpuchar i ostatecznie zdołał zakwalifikować się do fazy ligowej Ligi Konferencji. Na tym jednak pozytywy się kończą.

Od początku sezonu zdecydowanie najlepszym snajperem "Wojskowych" był Jean Pierre Nsame. Odrzucony przez Goncalo Feio napastnik zanotował eksplozję formy, którą zatrzymał dopiero poważny uraz odniesiony w ligowym starciu z Cracovią. Był to jeden z wielu problemów Edwarda Iordanescu, który w pewnym momencie sam stał się mocno problematyczny dla władz klubu.

Po zdecydowanych porażkach z Górnikiem Zabrze i Zagłębiem Lubin Rumun nagle wyraził gotowość zakończenia współpracy z klubem. Władze Legii nie zdecydował się na taki ruch, przez co Iordanescu prowadził "Wojskowych" w wygranym meczu Ligi Konferencji ze Szachtarem Donieck oraz bezbramkowym remisie z Lechem Poznań. Były selekcjoner rumuńskiej kadry wyleciał dopiero po porażce w Pucharze Polski z Pogonią Szczecin.

Sensacyjny kandydat na trenera Legii. Rozmowy mają trwać od kilku dni

Drużynę tymczasowo przejął Inaki Astiz. Pod wodzą dotychczasowego asystenta Legia zremisowała z Widzewem Łódź oraz przegrała w lidze z Niecieczą oraz w europejskich pucharach z NK Celje. Wiele wskazuje na to, że Hiszpan poprowadzi stołeczny klub również w najbliższy weekend w domowym spotkaniu z Lechią Gdańsk.

W Warszawie cały czas trwa gorączkowe szukanie pełnoetatowego następcy Iordanescu. W mediach tradycyjnie odbyła się prawdziwa giełda nazwisk, a na dzisiaj najczęściej przebija się kandydatura Nenada Bjelicy. Zdaniem Tomasza Włodarczyka z portalu "Meczyki.pl" były szkoleniowiec Lecha Poznań ma być jedynie opcją rezerwową, gdyż Legia szykuję prawdziwą bombę.

W czwartkowe popołudnie Włodarczyk zdradził, że Legia od kilku dni prowadzi rozmowy z aktualnym trenerem ... Rakowa Częstochowa Markiem Papszunem. Według dziennikarza związanego z "Meczykami" to właśnie on ma być osobą, na którą włodarze Legii czekają od kilku dni.

Czy taki ruch jest możliwy? Jak informuję Włodarczyk Papszun ma mieć w kontrakcie z Rakowem klauzulę umożliwiającą mu zmianę pracodawcy w przypadku atrakcyjnej oferty. Zdaniem Jakuba Białka z portalu "Weszło" nie dotyczy ona klubów Ekstraklasy, a jedynie zagranicznych drużyn oraz reprezentacji narodowych. W związku z tym Legia chcąc sprowadzić Papszuna musiałaby się również porozumieć z Rakowem, co wydaje się być szalenie trudne.

Konrad Ferszter z portalu "sport.pl" potwierdził doniesienia Włodarczyka. Zgodnie z jego informacjami Marek Papszun ma zostać nowym trenerem Legii Warszawa. W nowej roli dotychczasowy trener Rakowa Częstochowa ma zadebiutować w meczu Ligi Konferencji ze Spartą Praga. Papszun wraz z wicemistrzami Polski niedawno mierzył się z tą drużyną. W Pradze padł bezbramkowy remis.

Odejście Papszuna z Rakowa do Legii byłoby prawdziwą sensacją w uniwersum polskiego futbolu. Kibice kilkukrotnie mogli już obserwować transfery piłkarzy pomiędzy dwoma konkurentami o najwyższe cele. Bardzo rzadko zdarza się jednak, by takie transakcje padały udziałem szkoleniowców.

Legia Warszawa zajmuje aktualnie dopiero 11. miejsce w tabeli Ekstraklasy Beata Zawadzka East News

Marek Papszun Bartlomiej Wojtowicz/REPORTER East News

Edward Iordanescu (w środku) odszedł z Legii, a zastąpił go Inaki Astiz. Hiszpan walczy dziś, by pozostać na stanowisku jak najdłużej IMAGO/Mikolaj Barbanell Newspix.pl