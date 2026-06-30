Media: Legia Warszawa żegna piłkarza, dostaną ponad milion. Transfer blisko
Legia Warszawa po niełatwym sezonie 25/26 ostatecznie zajęła szóste miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy i o włos rozminęła się z europejskimi pucharami. Nie jest to z pewnością szczyt marzeń "Wojskowych", którzy w kolejnej kampanii postarają się na nowo włączyć do walki o mistrzostwo kraju. Przed startem nowego sezonu ekipa z Łazienkowskiej zaczęła przechodzić poważną przebudowę składu - i kolejny transfer z klubu ma być już w drodze.
Legia Warszawa w sezonie 2025/2026 miała aż trzech trenerów - Edwarda Iordanescu, Inakiego Astiza oraz Marka Papszuna i dopiero za kadencji tego ostatniego stołeczny klub wyszedł na prostą.
"Wojskowi" zajęli jednak ostatecznie tylko szóste miejsce w tabeli Ekstraklasy, tracąc szansę nawet na udział w eliminacjach Ligi Konferencji. To bez wątpienia nie jest szczyt ich marzeń, ale przebudowana Legia ma w najbliższej kampanii znów postarać się o powalczenie o najwyższe laury.
Za nami już pierwsze transfery do ekipy "Legionistów" - na Łazienkowskiej zameldowali się Ivan Brkić, Zoran Arsenić, Łukasz Zjawiński czy Robert Deziel Jr, natomiast i pożegnań z klubem nie brakuje...
Sergio Barcia ma opuścić Legię. Transfer wprost do portugalskiej ekstraklasy
W ostatnim czasie chociażby z Legii odeszli Kacper Urbański czy Jean-Pierre Nsame, a to tylko drobny fragment listy. Teraz zaś pojawiły się wieści o kolejnej istotnej sprzedaży - i to za niemałe pieniądze.
Jak bowiem poinformował Piotr Kamieniecki, dziennikarz TVP Sport, do Warszawy z wypożyczenia w Las Palmas nie powróci już Sergio Barcia - zamiast tego trafi on do Bragi, która ma zapłacić za niego nieco ponad milion euro.
Tym samym ostatecznie zakończy się przygoda hiszpańskiego obrońcy z polską ligą, która rozpoczęła się w roku 2024, kiedy to opuścił on ekipę CD Mirandes. Barcia dla "Legionistów" rozegrał łącznie 15 spotkań o stawkę, notując dwa gole oraz jedną asystę.