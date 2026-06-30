Media: Legia Warszawa żegna piłkarza, dostaną ponad milion. Transfer blisko

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Legia Warszawa po niełatwym sezonie 25/26 ostatecznie zajęła szóste miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy i o włos rozminęła się z europejskimi pucharami. Nie jest to z pewnością szczyt marzeń "Wojskowych", którzy w kolejnej kampanii postarają się na nowo włączyć do walki o mistrzostwo kraju. Przed startem nowego sezonu ekipa z Łazienkowskiej zaczęła przechodzić poważną przebudowę składu - i kolejny transfer z klubu ma być już w drodze.

Sergio Barcia i drugi piłkarz Legii Warszawa na treningu, w tle trener zbiera piłki na murawie.
Sergio BarciaMARCIN SZYMCZYK/FOTOPYKNewspix.pl

Legia Warszawa w sezonie 2025/2026 miała aż trzech trenerów - Edwarda Iordanescu, Inakiego Astiza oraz Marka Papszuna i dopiero za kadencji tego ostatniego stołeczny klub wyszedł na prostą.

"Wojskowi" zajęli jednak ostatecznie tylko szóste miejsce w tabeli Ekstraklasy, tracąc szansę nawet na udział w eliminacjach Ligi Konferencji. To bez wątpienia nie jest szczyt ich marzeń, ale przebudowana Legia ma w najbliższej kampanii znów postarać się o powalczenie o najwyższe laury.

Za nami już pierwsze transfery do ekipy "Legionistów" - na Łazienkowskiej zameldowali się Ivan Brkić, Zoran Arsenić, Łukasz Zjawiński czy Robert Deziel Jr, natomiast i pożegnań z klubem nie brakuje...

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W ostatnim czasie chociażby z Legii odeszli Kacper Urbański czy Jean-Pierre Nsame, a to tylko drobny fragment listy. Teraz zaś pojawiły się wieści o kolejnej istotnej sprzedaży - i to za niemałe pieniądze.

Jak bowiem poinformował Piotr Kamieniecki, dziennikarz TVP Sport, do Warszawy z wypożyczenia w Las Palmas nie powróci już Sergio Barcia - zamiast tego trafi on do Bragi, która ma zapłacić za niego nieco ponad milion euro.

Tym samym ostatecznie zakończy się przygoda hiszpańskiego obrońcy z polską ligą, która rozpoczęła się w roku 2024, kiedy to opuścił on ekipę CD Mirandes. Barcia dla "Legionistów" rozegrał łącznie 15 spotkań o stawkę, notując dwa gole oraz jedną asystę.

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Bartłomiej Wrzesiński
Czerwono-żółta chorągiewka narożna na zielonym boisku piłkarskim, trybuny na tle nieba i wzgórz, stadion pusty, dobrze zadbana murawa.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)STRINGERAFP
Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP
Piłka nożna leży na zielonej murawie boiska w pobliżu białej linii wyznaczającej pole gry.
Piłka nożnaWikimedia Commons


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