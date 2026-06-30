Media: Legia Warszawa żegna piłkarza, dostaną ponad milion. Transfer blisko

Legia Warszawa w sezonie 2025/2026 miała aż trzech trenerów - Edwarda Iordanescu, Inakiego Astiza oraz Marka Papszuna i dopiero za kadencji tego ostatniego stołeczny klub wyszedł na prostą.

"Wojskowi" zajęli jednak ostatecznie tylko szóste miejsce w tabeli Ekstraklasy, tracąc szansę nawet na udział w eliminacjach Ligi Konferencji. To bez wątpienia nie jest szczyt ich marzeń, ale przebudowana Legia ma w najbliższej kampanii znów postarać się o powalczenie o najwyższe laury.

Za nami już pierwsze transfery do ekipy "Legionistów" - na Łazienkowskiej zameldowali się Ivan Brkić, Zoran Arsenić, Łukasz Zjawiński czy Robert Deziel Jr, natomiast i pożegnań z klubem nie brakuje...

Sergio Barcia ma opuścić Legię. Transfer wprost do portugalskiej ekstraklasy

W ostatnim czasie chociażby z Legii odeszli Kacper Urbański czy Jean-Pierre Nsame, a to tylko drobny fragment listy. Teraz zaś pojawiły się wieści o kolejnej istotnej sprzedaży - i to za niemałe pieniądze.

Jak bowiem poinformował Piotr Kamieniecki, dziennikarz TVP Sport, do Warszawy z wypożyczenia w Las Palmas nie powróci już Sergio Barcia - zamiast tego trafi on do Bragi, która ma zapłacić za niego nieco ponad milion euro.

Tym samym ostatecznie zakończy się przygoda hiszpańskiego obrońcy z polską ligą, która rozpoczęła się w roku 2024, kiedy to opuścił on ekipę CD Mirandes. Barcia dla "Legionistów" rozegrał łącznie 15 spotkań o stawkę, notując dwa gole oraz jedną asystę.

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna Wikimedia Commons





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